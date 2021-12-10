أسعار استخراج رخصة قيادة السيارة وعقوبة تأخر التجديد

تجديد الرخصة بعد انتهاءها أمر لابد منه حتى لا يتعرض قائد المركبة لتوقيع غرامة وفقًا لقانون المرور الجديد، ولذا يبحث قطاع عريض من المواطنين عن أسعار استخراج رخصة قيادة السيارة للتحرك وتجهيز المستندات المطلوبة للتجديد، إذ ينتهي بعضها بانتهاء العام الجاري 2021.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد أسعار استخراج رخصة قيادة السيارة، والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

أسعار ورسوم استخراج رخصة قيادة السيارة

وتشمل الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الآتي:

- 285 جنيها رسم الكشف الطبي وفصيلة الدم.

- 35 جنيها رسم ملف وحافظة لرخصة القيادة.

- 615 جنيها رسم الضريبة رخصة القيادة شامل رسوم التامين وتنمية موارد الدولة.

- 105 جنيهات رسم استمارة بيانات.

- 15 جنيها طابع شرطة.

- 10 جنيهات رسم اختبار إشارات.

- 20 جنيها رسم نموذج 256 لطلب الحصول على الرخصة.

خطوات استخراج رخصة قيادة

أما عن استخراج رخصة قيادة فجاءت خطواتها وفقا لـ الإدارة العامة للمرور على النحو التالي:

1- التوجه لوحدة المرور الخاصة بالمتقدم، وتكون حسب محل الإقامة المدون في البطاقة الشخصية.

2- تقديم المستندات التالية للموظف المختص، وهي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن يطلع الموظف على الأصل.

- صورة من شهادة التخرج أيضا مع الاطلاع على الأصل.

- يقدم طلب الحصول على الرخصة على نموذج 256، ويمكن الحصول عليه من مقر المرور.

- يحتاج الملف أيضا لـ4 صور شخصية «4 في 6» بخلفية بيضاء، للمتقدم.

- أصل شهادة الكشف الطبي الذي يقدم داخل وحدات المرور عن حالة النظر وأمراض الباطنة لطالب الرخصة.

3- اجتياز المتقدم اختبار الإشارات والقيادة داخل المرور.

4- دفع الرسوم المقررة المذكورة في السابق، ثم الحصول على رخصة القيادة.

عقوبة التأخير عن تجديد رخصة القيادة

وفي سياق متصل، حدد قانون المرور الجديد غرامة مالية لمن تأخر في تجديد رخصة المركبة وتبدأ من 300 جنيه وتصل حتى 3 آلاف جنيه، وذلك بحسب نوع المخالفة التي يرتكبها قائد السيارة ومنها:

- يدفع قائد السيارة غرامة تتراوح ما بين 1500 و3 آلاف جنيه حال اعتداء قائد المركبة على ضابط المرور أثناء تأدية عمله، بجانب دفع قيمة الغرامة نفسها حال تجاوز قائد المركبة الحد الأقصى للسرعة المقرر له على الطريق.

- يتم منح مالك المركبة فترة سماح تصل لشهر، حال تأخره عن تجديد الرخصة، وبعدها يدفع غرامة تأخير وفقًا للقانون المرور الجديد، بقيمة ثُلث الضريبة المحددة للسعة اللترية للسيارة مع سحب الرخصة.

- يدفع قائد السيارة غرامة مالية تبدأ من ألف جنيه وحتى 3 آلاف جنيه حال عدم الحصول على رخصة جديدة بدلًا من إلغاء رخصة القيادة.