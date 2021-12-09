تفاصيل قرض السيارة من بنك عودة.. تسهيلات كبيرة «بدون مقدم»

امتلاك سيارة خاصة حلم للكثيرين للتخلص من زحمة المواصلات العامة، ولكن لا يمتلك الكثيرون أموالا كافية لتحقيق هذا الحلم، لذلك قدم بنك عودة قرض من أجل الحصول على سيارة لمن يريد بتسهيلات كبيرة ومميزات متعددة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل قرض السيارة من بنك عودة وأبرز المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة.

تفاصيل قرض السيارة من بنك عودة

ويقدم البنك مزايا عديدة في قرض السيارة المقدم من خلاله أبرزها ما يلي:

يقدم البنك أسعار فائدة تنافسية

نسبة التمويل للقرض تصل 100% من قيمة السيارة (حد أقصى 1,120,000 جنيه).

تمتد فترة سداد القرض لتصل إلى 5 سنوات.

يوجد برامج سداد مختلفة تناسب كافة شرائح العملاء للمصريين والأجانب المقيمين.

يتيح البنك إمكانية التمويل بدون حظر بيع أو تأمين.

يوفر البنك الحصول على القرض بأقل مستندات.

يعمل البنك على قبول بطاقات ائتمان البنوك الأخرى باعتبارها اثبات الدخل بإجراءات سريعة وبسيطة بالنسبة للعملاء.

توجد برامج تمويل مختلفة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يوجد بالبنك عند الحصول على القرض فريق مبيعات محترف لخدمة العملاء في أي وقت وللإجابة على استفساراتهم.

يوجد بالبنك شبكة فروع كبرى تغطي معظم محافظات جمهورية مصر العربية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك عودة

على الراغبين في الحصول على قرض السيارة من بنك عودة تقديم المستندات الأتية:

1- نموذج التقديم على قرض السيارة / المرابحة.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

3- تقديم شهادة إثبات محل العمل/الإقامة.

4- تقديم شهادة إثبات مصدر الدخل (إذا طلب – بناءً على نوع وطبيعة البرنامج) المقدم من بنك عودة.

5- عرض سعر للسيارة من موزعين/وكلاء السيارات المعتمدين لدى البنك.