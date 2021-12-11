مصر تعزي أمريكا في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددا من الولايات

أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم السبت عن تعازي مصر للولايات المتحدة جراء الاعصار الذي ضرب عددا من الولايات الأمريكية.

متحدث الخارجية: نؤكد التضامن مع أمريكا في هذا الظرف الصعب

وقال المتحدث، في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نعرب عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جراء الإعصار الذي ضرب عددا من الولايات، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، كما نتقدم بصادق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين».

وتابع: «ونؤكد التضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف الصعب».