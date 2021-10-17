حوادث عالمية: مصرع 6 بغرق قارب جنوب البرازيل.. وحريق في بغداد

شهدت عدد من الدول حول العالم، عدة أحداث تنوعت ما بين حوادث غرق وانهيارات أرضية وحرائق وعمليات إطلاق نار، وكان من أبرز هذه الأحداث، غرق قارب في جنوبي البرازيل، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، كما شهدت المنطقة العربية وتحديدا العراق، اندلاع حريق كبير داخل معمل نجارة في العاصمة «بغداد».

ولقى 6 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما فقد شخص آخر، جراء غرق قارب في نهر الباراجواي جنوب البرازيل، وقالت تقارير إعلامية إن الزورق غرق، أمس الأول الجمعة، في منطقة بانتانال، بسبب العاصفة في المنطقة على بعد 10 كيلومترات عن مدينة كورومبا، الواقعة في ولاية «ماتو جروسو دو سول» جنوب غربي البرازيل.

وتمكنت فرق الإغاثة البرازيلية، من إنقاذ 14 شخصا، فيما كان معظم الضحايا من سكان مدينة «ريو فيردي»، الواقعة جنوب البلاد.

من جانبها، حددت الشرطة المدنية في «ماتو جروسو دو سول»، الضحايا الـ6 في حادث غرق القارب وفقا لما ذكره موقع « جي1 دوت جلوبو» البرازيلي.

بدورها، قالت وسائل إعلام برازيلية، إن 4 من الضحايا، كانوا من نفس العائلة.

وفي الهند، قالت السلطات المحلية، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، ولا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وانهيارات أرضية جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام هندية.

وشهدت «ولاية كيرالا»، الواقعة في جنوب غربي البلاد هطولا لأمطار غزيرة في العديد من مناطق الولاية، مما أسفر عن الفيضانات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيبا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبلغ مستوى مياه الأمطار في منطقة كوتايام بولاية كيرالا، أمس السبت، 30 سم، مما أسفر عن انهيارات ترابية، فيما أجلت السلطات الهندية، ما لا يقل عن 5 آلاف عائلة.

من جانبه، توجهت حكومة ولاية كيرالا، إلى الجيش والقوات الجوية والبحرية بطلب المساعدة في عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات لسكان المناطق المنكوبة.

عربيا، قال مصدر أمني عراقي، أمس السبت، إن حريقا كبيرا، اندلع داخل معمل نجارة شرقي العاصمة العراقية «بغداد»، مضيفا في حديث لقناة «السومرية» العراقية، إن فرق الدفاع المدني تكافح حادث الحريق داخل معمل نجارة يحتوي على كميات كبيرة من ألواح الخشب في منطقة «ام الكبر والغزلان» في جانب بغداد الرصافة.

وأضاف المصدر الأمني العراقي، أن عملية الاخماد تتم بإشراف مدير عام الدفاع المدني ومشاركة 30 فرقة إطفاء.

ارتفاع إجمالي ضحايا غرق قارب مهاجرين غرب «كيب ترافلجار» الإسبانية إلى 8 قتلى

وفي إسبانيا، أعلن خفر السواحل، انتشال 4 جثث جديدة، قبالة سواحل البلاد، أمس السبت، ليرتفع إجمالي ضحايا غرق قارب مهاجرين، الخميس الماضي، غرب «كيب ترافلجار»، إلى 8 قتلى، فيما لا يزال 17 آخرون في عداد المفقودين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال خفر السواحل الإسباني، إن البحث سيستأنف اليوم الأحد.

وكانت سفينة شحن، رصدت في وقت سابق، القارب المنكوب للمرة الأولى على بعد 70 كيلومترا قبالة كيب ترافلجار وقامت بالإبلاغ عنه، حيث حشدت السلطات الإسبانية فرق إنقاذ، الخميس والجمعة الماضيين.

كما عثرت فرق الإنقاذ الإسبانية، على رجلين أحياء على متن القارب، في حين تم إنقاذ امرأة من المياه، فيما قال ناجون، إن القارب كان متوجها إلى إسبانيا وعلى متنه 28 شخصا، لكن من غير الواضح جنسيات الركاب ومكان الانطلاق من سواحل شمال إفريقيا.

وفي سوريا قتل 3 أطفال وأصيب 3 آخرون، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي في بلدة الساقية بريف السويداء الشمالي الواقعة جنوب شرقي من العاصة السورية «دمشق».

وأوضح مصدر في شرطة السويداء لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن أحد الأطفال المصابين إصابته خطيرة وتم نقله إلى مستشفيات دمشق فيما تم نقل الطفلين الآخرين إلى مستشفيات السويداء.

مقتل مدنيين اثنين على يد مسلحين في الشطر الهندي من إقليم كشمير

وفي كشمير، قتل مدنيان اثنان على يد مسلحين في الشطر الهندي من الإقليم المتنازع عليه بين باكستان والهند، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت شرطة كشمير، على صفحته على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن اثنين من العمال المهاجرين تعرضا لهجوم من قبل مسلحين في مدينة سريناجار الرئيسية في كشمير ومنطقة بولواما القريبة.