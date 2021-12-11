عاجل.. قرار جديد من المجلس الأعلى للجامعات بشأن امتحان S.A.T

ناقش المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٢ برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلب المقدم من بعض أولياء الأمور للنظر في شأن الموافقة على احتساب نتائج امتحان S.A.T للعام الدراسي 2022/2021 للحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية من خارج جمهورية مصر العربية.

وقد استمع المجلس لرأي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالموافقة على استمرار احتساب نتائج امتحانات الـ SAT والـ ACT والـ EST للحاصلين على الشهادة الثانوية الأمريكية من خارج جمهورية مصر العربية بشرط توافر الإقامة الشرعية لهم بالخارج.

وفي هذا الشأن، قرر المجلس الأعلى للجامعات أنه قد أحيط علمًا بموافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 2021/11/22، والمتضمنة أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بمدارس أمريكية خارج جمهورية مصر العربية، والذين سيحصلون علي الشهادة الثانوية الأمريكية من خارج مصر، ولديهم إقامة رسمية وشرعية بالخارج، يسمح لهم بالتقدم بالمحاولات التي قاموا بأدائها علي نظام S.A.T أو A.C.T أوEST، وذلك من منطلق الحرص على صالح أبنائنا الطلاب والطالبات من الحاصلين على هذه الشهادة.