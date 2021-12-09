وزير التربية والتعليم يبحث آليات التعاون مع اليونسكو ونظيره الباكستاني

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ستيفانيا جيانيني المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم في اليونسكو، والدكتور بشر إمام مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، بعنوان «رؤية المستقبل»، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور طارق شوقي، أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، فضلاً عن جهود تطوير مناهج التعليم، لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

شوقي يستعرض جهود وزارة التعليم في تطوير المناهج

واستعرض شوقي، الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير مناهج التعليم منذ عام 2017، حيث طور مركز تطوير المناهج، مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائي، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين، لا سيما البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

ستيفانيا جيانيني تشيد بالطفرة التي يشهدها التعليم في مصر

وأشادت ستيفانيا، بالطفرة التي يشهدها ملف التعليم في مصر، والارتقاء بالثقافة والمجتمع المصري، مشيدة بالتعاون البناء بين منظمة اليونسكو ومصر، متطلعة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية، في دعم أنشطة وبرامج المنظمة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور طارق شوقي، نظيره في دولة باكستان، شفقت محمود الوزير الاتحادي للتعليم والتدريب المهني بجمهورية باكستان الإسلامية، لبحث سبل التعاون في مجال التعليم بين الدولتين.