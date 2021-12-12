طليقة ماجد المصري تعلن سرقة شقتها: «مرات البواب خدت ذهبي وفلوسي»

أعلنت مني إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، عن تعرضها لحادث سرقة من قبل خادمتها بالمنزل.

وكتبت «مني» عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»: «اتق شر من أحسنت إليه، للأسف اتعرضت لحادث سرقة، مرات البواب سرقت دهبى وفلوسى بالرغم من مساعدتى ليهم وكرمى معاهم».

تفاصيل سرقة شقة طليقة ماجد المصري

وأضافت: «بفضل وكرم الله الكاميرات فى البيت صورتها والشرطة قبضت عليها وبحوزتها الدهب المتبقي لأنها باعت منه، ودلوقت هى محبوسة على ذمة القضية».

وتابعت: «جوزها وناس تانية عايزني أتنازل عن البلاغ رأفة بابنها 8 سنوات، وللعلم هي كانت متهمة في سرقة دهب قبل كده، وأصحابه اتنازلت عن البلاغ».

واختتمت: «لكنها لم تتعظ وسرقتني وسرقت جارتى برضه، إيه رأيكم أتنازل ولا لأ؟وهل يجوز لي قانونا التنازل ولا ممنوع؟ أفيدوني».

تعرض منى إش إش لجلطة وذبحة

في يناير الماضي تعرضت مني إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، لأزمة صحية شديدة عقب تعافيها من فيروس كورونا، الذي عانت منه على مدى أكثر من شهر.

ونشرت «منى» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول تدهور حالتها الصحية، قائلةً: «لما يكون في ألم في القلب ودراعي منمل زي ما يكون متكهرب وألم في الصدر مسمع في كتفي بظهري كأني ممزوقة وفى دوخة بسيطة، تفتكروا ده عادى ولا في حاجه تانية؟».

لتعلن ابنتها ماهيتاب ماجد المصري، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، بعد ساعات قليلة، تدهور حالة والدها الصحية، قائلةً: «يارب أنت الشافي.. ادعوا لأمي.. اشتباه في جلطة قلبية وذبحة صدرية الحمد لله».

لتظهر «منى» بعد أيام قليلة من دخولها المستشفى، وتعلن تعافيها وتخطي المرحلة الصعبة من أزمتها الصحية التي حلت بها.