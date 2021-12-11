«السياحة»: نجحنا في استرداد 34 ألف قطعة آثار منذ 2011 «فيديو»

قال الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، اليوم، إن أجدادنا تركوا لنا أثرا كبيرا من التاريخ والآثار المصرية، ظل مطمعا للكثيرين عبر مئات السنين، مضيفًا: «مفيش متحف في العالم، لم يرغب في الحصول على آثار مصرية»، كاشفًا أن الإدارة نجحت في استرادد أكثر من 29 ألف قطعة أثرية منذ 2011 وحتى العام الماضي، فضلا عن 5 آلاف قطعة أثرية خلال العام الجاري.

فرق بحث كثيرة على مواقع الإنترنت المختلفة

وأشار «عبد الجواد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أن الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة، تمتلك فرقا كثيرة من البحث على مواقع البيع المختلفة على شبكات الإنترنت، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتتبع أي إعلان أو منشور يخص قطعة آثار مصرية.

ولفت إلى أن من يعرضون قطع آثار للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، هم الفئة الأكثر صعوبة في التتبع، بسبب إتاحة هذه المواقع إمكانية إغلاق الأكونتات التي نشرت أو أعلنت عن قظع آثار، عبر تلك المواقع.

وكشف أن الإدارة نجحت في استرادد أكثر من 29 ألف قطعة أثرية منذ 2011، وحتى العام الماضي، موضحًا أن الإدراة نجحت أيضا في استرداد أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية هذا العام فقط.

«السياحة» تشكر النائب العام

وشكر مكتب النائب العام، الذي ساعدهم بشكل كبير في استرداد عدد من قطع الآثار المصرية المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الإدراة تعمل باستراتيجية طويلة الأجل، وأخرى قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل دائما على ملاحقة مزادات الآثار، وبالأخص بشكل فوري وعاجل دائما، لأنها النوع الأصعب في عملية تتبع الآثار واستردادها، بعكس الآثار المتواجدة في متاحف مختلفة حول العالم، متابعًا: «الآثار الموجودة في المتاحف، عارفين فين ومطمنين عليها، وبنتفاوض على إعادتها، بعكس الآثار المعروضة في مزدادت عنينا عليها وبنشتغل على استردادها بشكل فوري وعاجل، ولو غفلت عنينا عنها ثانية، ممكن منعرفش راحت فين».