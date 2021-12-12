تبدأ من 700 جنيه وتصل لـ35 ألفا.. أسعار الإيجارات الجديدة للشقق في القاهرة

يبحث الكثيرون عن أسعار الإيجار الجديد في محافظة القاهرة، والتي شهدت مناطقها تفاوتا كبيرا في الأسعار، لتبدأ قيمة الإيجار الجديد من 700 جنيه شهريا، في حين تبدأ في مناطق أخرى من 2500 جنيه، وذلك حسب مساحة الوحدة وتشطيبها، ومكان وجودها على الشارع الرئيسي أو بشارع جانبي.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة في المجال الاقتصادي، أسعار الإيجار الجديد في المناطق المختلفة لمحافظة القاهرة، وفقًا للسمسار سيد إبراهيم في التقرير التالي..

منطقة وسط البلد

يبدأ سعر إيجار الوحدة السكنية في منطقة وسط البلد من 4000 جنيه، ويمكن أن تصل حتى 15 ألف جنيه، حسب الشارع والمنطقة.

التجمع الخامس

تعتبر منطقة التجمع الخامس من أغلى وأرقى المناطق في محافظة القاهرة، ويبدأ سعر الإيجار الجديد فيها من 2500 جنيه، ويصل لـ 35 ألف جنيه، حسب موقع الوحدة في التجمع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، ومساحة الوحدة ونوعها دوبلكس أم فيلا.

منطقة الدمرداش

ويبدأ سعر الإيجار الجديد في منطقة الدمرداش من 900 إلى 5000 جنيه، وهي من أكثر المناطق التي يزداد الإقبال عليها بسبب قربها من جامعة عين شمس.

العباسية

تبدأ أسعار الإيجارات في منطقة العباسية من 1000 جنيه، ويمكن أن تصل حتى 7000 جنيه، للمناطق القريبة من جامعة عين شمس.

منطقة عابدين

تبدأ أسعار الإيجارات في منطقة عابدين، من 1000 جنيه، ويمكن أن تصل لـ 4500 جنيه، حسب مساحة الوحدة السكنية وتشطيبها، وتواجدها على الشارع الرئيسي أم في الشوارع الداخلية.

منطقة السيدة زينب

وتعتبر من الأماكن الرخيصة نسبيًا، حيث يبدأ سعر الإيجار فيها من 700 جنيه، لكنه قد يصل لأكثر من 5000 جنيه، خاصة في المناطق القريبة من مستشفى 5757.

منطقة مصر القديمة

تتراوح الشقة إيجار جديد في منطقة مصر القديمة، ما بين 700 إلى 2500 جنيه.

منطقة المقطم

يبدأ سعر إيجار الشقق في منطقة المقطم من 1000 جنيه، ويمكن أن يصل لـ 10 آلاف جنيه.

حلوان

يتراوح سعر الوحدة الإيجار في منطقة المعصرة بحلوان، ما بين 1200 إلى 1700 جنيه، وفي وادي حوف ما بين 600 إلى 900 جنيه، وفي عين حلوان ما بين 500 إلى 1700 جنيه.

عين شمس

وتعتبر منطقة عين شمس من أرخص المناطق التي يمكن الحصول على شقق إيجار جديد فيها، وهي تتراوح ما بين 1200 إلى 2500 جنيه في شارع أحمد عصمت، وفي شارع عين شمس الرئيسي يتراوح ما بين 700 إلى 2900 جنيه.