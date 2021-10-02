ملفات على مائدة البرلمان بدور الانعقاد الثاني.. الإيجارات والأحوال الشخصية

قال عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إن البرلمان يناقش عددًا كبيرًا من القوانين المهمة في دور الانعقاد الثاني، مثل قانون المالية والذي ناقشه مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الماضي، وتعديلات مقترحة على قانون هيئة المجتمعات العمرانية، كما شهد اليوم، جمع توقيعات لعدد من القوانين المتعلقة مثل قانون الإيجارات والتأمينات الاجتماعية والموارد المائية والري وتعديلات قانون القيمة المضافة.

دور الانعقاد الثاني أكثر ثراءً

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، أن دور الانعقاد الثاني سيكون أكثر ثراء من الدور الأول فيما يتعلق بالأدوات الرقابية ومشروعات القوانين، كما يشهد حلا لعدد كبير من القوانين العالقة منذ سنوات مثل الإيجارات القديمة والأحوال الشخصية والمحليات.

وتابع أمين لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أنه من المنتظر أن يشهد غدا الأحد، انتخابات اللجان بالبرلمان، وبعد تشكيل اللجان، تجتمع كل لجنة لمعرفة أجندتها والقوانين المحالة إليها.

الفصل التشريعي الأول بمجلس النواب

وأكد أن الأداء البرلماني في الفصل التشريعي الأول كان جيدا، ولاقى استحسانًا كبيرًا من المواطنين في مصر، متابعًا: «ينتظرنا الكثير لأن آمال وأحلام وتطلعات المصريين كبيرة جدا، كما أن هناك عددا كبيرا من القوانين التي ينظر إليها المصريين بشكل بالغ الأهمية مثل الأحوال الشخصية والإيجارات».

البرلمان الحالي أكثر استقرارًا

وأشار «إمام» إلى أن المجلس الحالي أكثر استقرارا من نظيره السابق، وهو ما يجعله ينظر بشكل مستفيض للقوانين ودراسة كل بند وكلمة حتى تخرج القوانين بأفضل صورة.

وشهد اليوم السبت، انطلاق فعاليات الجلسة الأولى لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي حرص على دخول القاعة مبكرا؛ تمهيدا لبدء الجلسة في الحادية عشرة صباحا، وشهدت تلاوة قراري رئيس الجمهورية ببدء دور الانعقاد الثاني الجديد، وفض دور الانعقاد الأول، من خلال المذيع الداخلي بالقاعة الرئيسية للمجلس.