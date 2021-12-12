التموين تحذر: صفحات توهم المواطنين بإصدار بطاقات جديدة مقابل مبلغ مالي

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحذير المواطنين من انتشار صفحات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب من المواطنين تحويل مبالغ مالية عبر الهاتف المحمول، مقابل تقديم عدة خدمات تموينية لهم بالرغم من توقف العديد من الخدمات التموينية التي تروج لها هذه الصفحات، مثل إصدار بطاقة تموين جديدة وإضافة المواليد والأبناء غير المقيدين.

صفحات توهم المواطنين بإمكانية إصدار بطاقات تموين جديدة

وتوهم صفحات السوشيال ميديا المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بإمكانية القائمين على هذه الصفحات، مقابل تحويل مبالغ مالية، إتمام عدة خدمات للمواطنين ممن يمتلكون بطاقات التموين أو لغير المقيدين على منظومة الدعم التمويني.

خدمات تموينية مفبركة عبر مواقع التواصل مقابل تحويل الأموال

ومن بين الخدمات التي تدعي هذه الصفحات تقديمها للمواطنين في مقابل الاستيلاء على مبالغ مالية منهم هي:

1- استخراج بطاقة تموين جديدة لمن لا يمتلك بطاقة تموين.

2- إضافة المواليد والأبناء غير المقيدين على بطاقة تموين الأسرة.

3- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

4- إضافة صرف تموين لمستحق خبز فقط.

وحذرت مصادر في وزارة التموين من هذه الصفحات الوهمية، مؤكدة أنه لا يمكن لأي شخص إتمام هذه الخدمات التموينية السابقة بسبب استمرار توقف هذه الخدمات التموينية عبر موقع دعم مصر وعبر بوابة مصر الرقمية للتموين، وبالتالي فإن من يطلب من المواطنين تحويل أموال عبر الهاتف المحمول مقابل تنفيذ أي رغبة تموينية، هي محاولات نصب على المواطنين.

صيانة موقع دعم مصر وخدمات التموين متاحة عبر مصر الرقمية

فيما تجري وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا صيانة على رابط موقع دعم مصر، في حين تتيح الوزارة خدماتها التموينية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية والتي نفعل عليها حاليا عدد 6 خدمات تموينية للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية والبالغ عددهم ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدون على ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموينية.