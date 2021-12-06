حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من المستندات المطلوبة لإضافة الزوجة إلى بطاقة التموين الخاصة بزوجها، خاصة إذا كانت مقيدة في الأساس على بطاقة تموين أسرتها، وذلك حال قيام المواطن بإتمام هذا الطلب من خلال مكتب التموين التابع له طبقا لبطاقة الرقم القومي الشخصية، فضلا عن إمكانية إتمام هذا الأمر إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، من خلال خدمة «ضم أفراد أسرتي» المفعلة حاليا عبر الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

المستندات المطلوبة لإضافة الزوجة لبطاقة التموين

واشترطت المستندات المطلوبة لإضافة الزوجة إلى بطاقة التموين، حال توجه المواطن إلى مكتب التموين لتقديم طلبه، أن تكون في الأساس مستحقة للدعم التمويني ولكن في بطاقة تموين أخرى، حيث نصت المستندات المطلوبة على تسليم لموظف مكتب التموين الأوراق التالية:

1 - صورة بطاقة تموين الزوج.

2 - صورة بطاقة التموين المقيدة بها الزوجة.

3 - صورة رقم قومي الزوج.

4 - صورة رقم قومي الزوجة.

5 - صورة رقم قومي رب الأسرة المقيدة بها الزوجة.

6 - قسيمة زواج مميكنة أصلية وليس نسخة مصورة.

7 - رقم تليفون محمول مسجل باسم الزوج بإحدى شركات الاتصالات.

8 - إيصال كهرباء حديث لمكان السكن.

9 - ملف دوسية بلاستيك لتسليم به الأوراق السابقة.

فيما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، أيضا خدمة إضافة الزوجة لبطاقة تموين الزوج إلكترونيا، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية، من خلال خدمة «ضم أفراد الأسرة»، التي تتيح نقل أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة تموينية أخرى إلى بطاقة تموين الزوج رب الأسرة أو صاحب البطاقة، بشرط أن يكونوا هؤلاء الأفراد مقيدين تموينيا على بطاقات أخرى ومستحقين للدعم التمويني الشهري، حيث إن خدمات إضافة الأفراد الجدد لبطاقات التموين غير متاحة حاليا سواء في مكاتب التموين أو عبر المنصات الإلكترونية موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.