الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف «جازان»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية لـ طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة «جازان» الواقعة جنوب غربي المملكة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، «التحالف العربي»، الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على صنعاء منذ 2014.

صفقة صواريخ جو جو من واشنطن للرياض

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت مساء أمس الخميس، حصولها على الموافقة على بيع محتمل لصواريخ «جو- جو» والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تصل إلى 650 مليون دولار، لـ السعودية.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، المشرفة على عمليات نقل التقنية بين الولايات المتحدة والشركاء الأجانب، إن وزارة الخارجية الأمريكية منحت موافقتها على بيع صواريخ اعتراضية للسعودية.

وينفذ الحوثيون، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف القوات السعودية واليمنية داخل اليمن، والأراضي السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

الجيش الوطني اليمني يخوض عدة معارك بمختلف جبهات مأرب

وكان العميد الركن علي الحوري، مدير دائرة شؤون الضباط في وزارة الدفاع، أحد القيادات الميدانية والعسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة «مأرب» الواقعة في شمال شرقي من العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيون، إن عناصر الجيش الوطني مسنودون برجال المقاومة الشعبية، خاضوا معارك عسكرية بمختلف جبهات المحافظة، استنزفت قدرات الحوثيين القتالية، وفقا لما ذكره موقع «سبتمبر نت».

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أدان استهداف الحوثيون الإرهابيون المدعومون من إيران، حي الزراعة المكتظ بالسكان، والنازحين في «‎مأرب»، بصاروخ باليستي إيراني الصنع.