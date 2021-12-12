8 مفقودين في انهيار مبنى من 4 طوابق في «رافانوسا» الإيطالية

فُقد 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، جراء انهيار مبنى من 4 طوابق في بلدة رافانوسا بـ صقلية، جراء انفجار أنبوب غاز، وقالت وسائل إعلام إيطالية، إن النيران اشتعلت في المبنى بعد انفجار أنبوب غاز طبيعي في البلدة، موضحة أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران، تزامنا مع حفرهم وسط الأنقاض بحثا عن المفقودين.

بدورها، أشارت وكالة «إنسا» الإيطالية للأنباء، إلى انتشال امرأة «80 عامًا» من تحت الأنقاض بعد انفجار العديد من المباني في رافانوسا، وفتح مكتب المدعي العام في أجريجينتو، تحقيقا في الحادث.

قطر سفينة شحن ألمانية مشتعلة محملة بالأخشاب إلى ميناء سويدي

وفي السويد، أعلنت السلطات، قطر سفينة شحن ألمانية تحمل اسم «ألميرانتي ستورني» مشتعلة محملة بالأخشاب إلى ميناء جوتيبورج الواقع غربي البلاد، بعد حريق دام أسبوعا اندلع فيها أثناء تواجدها في «بحر الشمال».

وقال مسؤولون سويديون، إن السفينة الالمانية، التي ترفع علم ليبيريا والمصنعة عام 2012، تم قطرها إلى الميناء تحت مراقبة خفر السواحل السويدي، وأوضح المسؤولون، أن قوارب من الدنمارك والنرويج، ساهمت في جهود إخماد النيران.

من جانبه، أشار المتحدث باسم خفر السواحل السويدية، يوناس جريفستاد، لهيئة البث العامة، إلى احتراق الشحنة بالكامل، فيما قالت وكالة الأنباء السويدية «تي تي»، إن أفراد الطاقم الـ17 لا يزالون على متن السفينة إلى جانب رجال الإنقاذ والإطفاء الذين يعملون الآن على تفريغ حمولة الأخشاب المحترقة.

وفي الجزائر، لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون جراء حادث مروري بولاية المدية الجزائرية.

وقالت صحيفة «الشروق» الجزائرية، إن الحادث وقع على إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارتين سياحيتين بالطريق الجزائري الوطني رقم 1، على مستوى المخرج الجنوبي لبلدية بوغزول التابعة لدائرة الشهبونية.

وفي مقدونيا الشمالية، عثرت الشرطة، على 41 مهاجرا من كوبا والهند، بينهم 5 أطفال في شاحنة أثناء عملية تفتيش روتينية لشاحنات على طريق سريع بالقرب من بلدة نيجوتينو بوسط البلاد، مشيرة إلى أنها اعتقال سائق الشاحنة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.