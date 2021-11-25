حالة الطقس اليوم بمراكز الغربية.. الشبورة المائية تكسو الطرق

شهدت شوارع وميادين قري ومراكز محافظة الغربية، صباح اليوم الخميس، استمرار الشبورة المائية وانخفاض ملحوظ نسبيًا في درجات الحرارة خلال الساعات الأولى الصباحية تزامنًا مع بدء حلول فصل الشتاء، مما تسبب في سوء الأحوال الطقس ودفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض للنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة.

سوء الأحوال المناخية يربك الحركة المرورية بالطرق الغربية بسبب الشبورة

ورصدت «الوطن» الطرق التي انتشرت بها الشبورة على مستوى الطرق الفرعية والرئيسية المطلة علي أراضي زراعية ومياه الترع النيلية الواصلة بين مراكز «طنطا _ المحلة» و«سمنود _ زفتي» و«بسيون _ قطور» و«كفرالزيات _ بسيون» و«السنطة_ زفتي» و«بسيون _ قطور».

في ذات السياق واصلت غرف العمليات والطوارئ بدواوين مديريات الصحة والتعليم وهيئة إسعاف ومجالس المدن وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والإدارة العامة للمرور بممارسة دورها في مواجهه الأزمات والكوارث وتلقي شكاوى المواطنين.

محافظ الغربية يوجه بتفعيل غرف العمليات والطوارىء بسبب الطقس غير المستقر

في المقابل أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، توجيهاته العاجلة خلال موجه الطقس غير المستقر إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام المحافظة، بأهمية متابعة تفعيل غرف العمليات والطوارئ وشن حملات نظافة مكبره لرفع تلال القمامة لمنع إعاقة الطرق، والتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المرور بالغربية لمتابعه أحوال سير حركة النقل والمواصلات علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته علي أهمية حل أي مشكلات محتمله قد تواجه المواطنين أثناء ساعات العمل اليومية، والتأكد من سلامتهم خلال الساعات المقبلة.

صيانة أعمدة الإنارة وشبكات تليفونات بسبب سوء أحوال الطقس

الجدير بالذكر أن سوء الأحوال الجوية تسبب خلال الفترة الماضية في إرباك سير الحياه المعيشية للمواطنين، فضلاً عن استمرار جهود الجهات التنفيذية بدورها في صيانة أعمدة الإنارة العمومية وشبكات التليفونات والكهرباء والمياه تيسيرًا للحياة المواطنين خلال موجه هطول الأمطار الغزيرة والسيول طوال فترات موسم أشهر فصل الشتاء حفاظًا على صالح أرواح وحياة المواطنين.