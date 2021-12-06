أماكن الشبورة المائية خلال الـ72 ساعة المقبلة.. احذروا الخروج مبكرا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، من استمرار الشبورة الصباحية على بعض المناطق، ما يتسبب في إعاقة حركة المرور على الطرق الصحراوية والسريعة خلال ساعات الصباح الأولى.

ووفقا لخبراء الأرصاد، لا توجد شبورة صباحية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، على أن تعاود الظهور من جديد الخميس المقبل، وتكون الشبورة الصباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن الشبورة من الجمعة وحتى الأحد المقبل

وأوضحت الهيئة، وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد طقسًا لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا على الأنحاء كافة.

كما حذرت الهيئة من وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا الثلاثاء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وربما تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء، أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط؛ إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار.

الظواهر الجوية الأربعاء

وعن طقس الأربعاء المقبل، فأكدت الهيئة، وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، ومن المحتمل وصولها لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

كما أضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الفرصة تكون مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا بنسبة 40% على فترات متقطعة، فيما تكون متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة من 40 إلى 50% تقريبًا على فترات متقطعة، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط؛ إذ يتراوح ارتفاع الموج بين أربعة إلى خمسة أمتار.

موعد استقرار الأحوال الجوية

وأشارت الهيئة إلى أن بداية الاستقرار تكون بداية من الخميس المقبل؛ إذ يسود استقرار في الأحوال الجوية، كما تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.