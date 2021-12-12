«الإنترلوك» يزين حواري غرب أسيوط.. والأهالي: حياتنا تغيرت للأفضل «صور»

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب محافظة أسيوط، برئاسة محمد البشير رئيس الحي، تطوير المناطق غير المخططة، وذلك من خلال استكمال أعمال تركيب بلاط إنترلوك بالحواري والأزقة ورصف الطرق، وتجديد شبكات الصرف والمياه والكهرباء.

وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، أن هذه الأعمال تأتي ضمن أعمال التطوير التي يقوم بها الحي بالمناطق العشوائية وغير المخططة، لإضفاء لمسة جمالية بتلك المناطق، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عصام سعد، وضمن خطة الحي الشاملة للتطوير، من خلال إعادة تركيب بلدورات وتمهيد الشوارع وتسويتها من خلال عمليات الكشط لتكون مناسبة للمواصفات القياسية للرصف.

رفع المخلفات بحارة نور الدين وعزبة الطرح

وأضاف رئيس حي غرب، أنه جرى رفع المخلفات والمعوقات بحارة نور الدين المتفرعة من شارع الظاهر، المتفرع من شارع سعد زغلول، وحارة جيد نور بمنطقة عزبة الطرح، من أجل التمهيد لرفع وتجميل المنطقة بالكامل حيث جرى تسوية الشارع وفرش تربة لبدء تركيب بلاط الإنترلوك، ولتطوير المنطقة وإضافة رونق ومظهر جمالي، وأيضا لتسهيل الحركة على المواطنين للتنقل.

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الأهالي: حياتنا تغيرت للأفضل

من جانبهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بأعمال التطوير التي تُجرى في حي غرب أسيوط، مؤكدين أنها غيرت من حياتهم للأفضل، ووجه خالد جادالله، الشكر والتقدير لجميع العاملين بحي غرب أسيوط على المجهود العظيم والمميز في خدمة الشارع الأسيوطي، مؤكدا أن الوضع تغير تماما مما كان عليه «بدأنا نشعر أن حياتنا اتغيرت تماما».

وأضافت سحر علي، من قاطنى حي غرب، أن أطفالها الآن يلعبون في الحارة دون خوف من إصابتهم بالحشرات الزاحفة كما كان بالماضي.

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