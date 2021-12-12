الصحة: انخفاض الإصابات والوفيات مؤشر لانكسار ذروة الموجة الرابعة من كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مصر تشهد انخفاض معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل الموجة الرابعة، التي تشهدها مصر من جائحة كوورنا، لافتًا إلى أن عملية هناك حالة من التذبذب في حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا.

مؤشر انكسار الذروة الرابعة

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لــ«الوطن»، أنه في حالة استمرار انخفاض معدل الوفيات والإصابات، فهذا مؤشر على انكسار ذروة الموجة الرابعة والتي يصاحبها تدني بصورة دائمة في معدل الانخفاض والوفيات المتأثرة بفيروس كورونا.

القضاء على كورونا من خلال اللقاحات

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن فيروس كورونا باقي ما لم يتلقى الأشخاص اللقاحات للحماية من الفيروس، مشيرًا إلى أن الأشخاص يريدون أن تتغير أعراض فيروس ومضاعفات وتكون بصورة أقل وهذا لن يحدث دون الحصول على جرعات المخصصة من اللقاح والتي يمكن أن تغير في قواعد الجائحة فاللقاحات خير وسيلة للوقاية من كورونا.

مصر وفرت جميع اللقاحات

وأوضح «عبدالغفار»، أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين وتطعيم كافة الفئات التي يمكن لها الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتقليل من حدة الأعراض التي يمكن أن تسبب الوفاة لدى بعض الأشخاص.

الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية

وأكد أن جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة وتتفاوت من لقاح لآخر حسب طبيعة تصنيعه، مؤكدة أن جميع الأعراض التي تظهر على الأشخاص عقب الحصول على اللقاح غير مقلقة وتزول خلال يومين وتتمثل هذه الأعراض في «احمرار أو تورم مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في المفاصل والعضلات، الإرهاق».

وأشار عبدالغفار إلى أهمية الحصول على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل التدابير الوقائية في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدين».