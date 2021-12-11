«الصحة» تناشد المواطنين التبرع بالبلازما: تعالج أمراضًا خطيرة

أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مشتقات البلازما، بالإضافة إلى استخداماتها المختلفة في علاج العديد من الأمراض الخطيرة، حيث تؤكد «الصحة» لجميع المواطنين أن التبرع بالبلازما آمن وفعال.

مشتقات البلازما واستخداماتها في علاج الأمراض الخطيرة

وتستعرض «الوطن» كافة مشتقات البلازما، بالإضافة إلى استخداماتها في علاج الأمراض الخطيرة المختلفة والتي تنقسم إلى الآتي:

1 - عوامل التجلط: وتستخدم في علاج مرضى النزف المزمن وهو «الهيموفيليا».

2 - الألبومين: وهو علاج لكن من مرضى الكلى ومرضى التهاب الكبد.

3 - فيبرينوجين: وهو علاج مرضى نقص أو خلل فيبرينوجين الدم.

4 - الأجسام المضادة: وهي تستخدم في علاج مرضى نقص المناعة.

وزارة الصحة توضح فوائد التبرع بالبلازما للمريض والمتبرع

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الفوائد التي يتمتع بها المريض أو المتبرع، وذلك بعد التبرع ببلازما الدم، ومن أبرزها التالي:

فوائد التبرع ببلازما الدم للمرضى

يحصد المرضى العديد من الفوائد بسبب التبرع ببلازما الدم، وهي:

- توفير العلاج الآمن لهؤلاء المرضى.

- تفادي المرضى لحدوث تليف الكبد أو الفشل الكبدي، وتحديداً مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن.

- وأخيراً تفادي المرضى لمختلف المضاعفات التي من الممكن أن تحدث نتيجة عدم وجود العلاج اللازم، وعلى سبيل المثال لا الحصر: إعاقة المفاصل لمرضى نزيف الدم.

فوائد التبرع ببلازما الدم للمتبرعين

وللمتبرعين ببلازما الدم أيضاً فوائد كبيرة، ومنها الآتي:

- تنشيط نخاع العظام.

- عمل تحليل نسبة بروتين الدم للمتبرعين، وذلك بشكل دوري كل 4 شهور.

- إجراء تحليل «الإيدز» والزهري بشكل دوري للمتبرعين.

- إجراء تحاليل «فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي» أ، ب، ج.

- وأخيراً تقوية جهاز المناعة الخاص بالمتبرع ببلازما الدم.