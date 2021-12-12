4 خدمات من السكة الحديد لـ ذوي القدرات الخاصة.. أبرزها شباك تذاكر خاص

أعلنت هيئة السكة الحديد، تخصيص شباك صرف تذاكر القطارات لذوي الهمم بالمحطات، حتى يتمكنوا من الحصول على التذكرة بكل سهولة ويسر، علاوة على تخصيص مقاعد لهم داخل القطارات، وذلك في ظل الاهتمام التي توليه القيادة السياسية بأبناء الوطن من ذوي الهمم، وحرصًا من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على توفير كافة سبل الراحة لهم.

تخصيص مقاعد لذوي الهمم بالقطارات

وذكرت السكة الحديد، في بيان عاجل لها منذ قليل، أنها وفرت بعض الخدمات المجانية في سبيل راحة ذوي الهمم، التي منها عربة الجولف داخل محطة القاهرة؛ لنقلهم من خارج المحطة إلى داخلها والعكس، إضافة إلى توفير كراسي متحركة بمحطة القاهرة وعدد من المحطات المركزية ذات الكثافة العالية، لنقلهم إلى الأرصفة وإلى خارج المحطة، وكذلك لخدمة كبار السن.

نعمل على تقديم خدمات مميزة لذوي الهمم

وأشارت السكة الحديد، إلى أنه الهيئة تعمل على مراعاة إنشاء رامب بالمحطات أثناء تنفيذ مشروع التطوير بها، بهدف التخفيف على ذوي الهمم، مؤكدة أنها تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لذوي الهمم، وجموع ركاب قطارات السكة الحديد.