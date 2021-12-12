«الري»: إزالة 25 ألف حالة تعد بمساحة 4.2 مليون متر مربع على النيل

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه جرى إزالة ما يقرب من 25 ألف حالة تعد، بمساحة نحو 4.20 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وذلك في إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري.

تنفيذ 8 قرارات إزالة في الجيزة

ووفق بيان أصدرته وزارة الري، اليوم الأحد، أنه تم خلال الأيام الماضية، تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، إذ جرى تنفيذ 8 قرارات إزالة لمخالفات ردم بمساحة 4200 متر مربع بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وتنفيذ 23 قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة 2374 مترا مربعا بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتنفيذ 8 قرارات إزالة بناحية مركز دشنا بمحافظة قنا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة، وتنفيذ 16 قرار إزالة ردم بمساحة 27 ألف متر مربع بناحية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بوجود قوات الشرطة ومسئولي مجلس مدينة منفلوط.

تنفيذ 13 قرار إزالة ردم بمساحة 6000 متر مربع في سوهاج

وفي محافظة المنيا، تم تنفيذ 2 قرار إزالة لتعد بالردم على مساحة 850 مترا مربعا بناحية النورات بمركز أبو قرقاص، وتنفيذ 2 قرار إزالة لتعد بالردم وعمل مراسي مخالفة على مساحة 158 مترا مربعا بناحية تل بنى عمران وزرابى العمارية بمركز ديرمواس، وذلك تحت إشراف مهندسي الوزارة وفي وجود قوات الشرطة ومسئولى الوحدة المحلية.

كما تم تنفيذ 13 قرار إزالة ردم بمساحة 6000 متر مربع بخور جرجا بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وتنفيذ 6 قرارات إزالة ردم بناحية الشيخ مكرم بمركز سوهاج بمساحة 1400 متر مربع.

وفي محافظة الغربية، جرى إزالة 8 مخالفات ردم بمركز كفر الزيات بمساحة 550 مترا مربعا، و19 قرار إزالة ردم بمساحة 1792 مترا مربعا بمركز مدينه زفتي بوجود قوات الأمن.

أما في محافظة البحيرة، تم إزالة 18 مخالفة متنوعة عبارة عن مراسي مخالفة بمساحة 803 مترات بمركز رشيد، وذلك بوجود قوات الأمن من مديريتي أمن الغربية والبحيرة، وتنفيذ 16 قرار إزالة لمخالفات ردم بزمام مركز كوم حماده بمساحة 2940 مترا مربعا.

تأهيل ترع بأطوال 3551 كيلومتر والعمل في ترع بأطوال 4363 كيلومترا

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة الوزارة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3551 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4363 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2528 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه الى 10442 كيلومترا، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومترا، والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 35 كيلومترا.