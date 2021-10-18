«حماية النيل»: التعديات انخفضت إلى نحو الربع بعد صدور قرار الإزالة

قال المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، إنه وقبيل صدور قرار إزالة التعديات على نهر النيل، بلغ عدد التعديات على النهر حاجز الـ186 ألف حالة تعدٍ، وبفضل جهود الدولة وصلت عدد التعديات حاليا إلى 51 ألف حالة تعدي فقط.

أنور: لدى الدولة خرائط منذ عام 2003 نعرف بها التعديات الجديدة

وأضاف «أنور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، أن الوزارة تقوم برصد يومي للمناطق التي تم التعدي فيها بالردم بالمجري المائي لنهر النيل من أجل البناء، «فيه برامج حديثه لدينا بترصد التغيرات المكانية بواسطة الخرائط الموجودة لدى الدولة منذ عام 2003 وبالأقمار الصناعية».

أنور: «بنعمل دراسات أمنية للبناء للمخالف وبنخليها من السكان»

وأوضح أن حالات التعدي على مجري النهر تتنوع ما بين الردم وبناء المباني والمنشآت، لافتا إلى أنه قد تم إزالة مباني بمنطقة حلوان كانت تطل على نهر النيل مباشرة، «بنعمل دراسات أمنية للبناء المخالف وبنخليها من السكان، والأراضي أملاك دولة بنيت في فترات كانت الدولة فيها مشغولة بأمور أخرى».

وأشار إلى أن هناك ما يقارب الـ60% من المخالفات الموجودة بالمجاري المائية تمت في الفترة ما بين 2011 وحتى 2013، كما يوجد مخالفات يقوم بها البعض عبر بناء أحواض للاستزراع السمكي نظرا لما تسببه تلك الأحواض من حالات تلوث كبرى، «ده أحد أنواع البلطجة، وكل الأجهزة بتتكاتف عليه ومش بياخد وقت».

وأكد أن أجهزة الدولة تقوم بتنفيذ حالات الإزالة من مخالفات المجاري المائية والأراضي الزراعية ومن قاموا بالبناء على أراضي الدولة دون استثناء.

واستطرد: «قرارت إزالة المخالفات المائية على فرعي رشيد ودمياط سببه الرئيسي أمن المواطن، لأن مجري النيل بيتعمله غسيل سنوي خلال الأشهر من يونيو وحتى سبتمبر من كل عام، وخلال الفترة القليلة الماضية أزلنا 739 حالة تعدي على فرع النيل دمياط، واحنا واخدين خط رشيد بطول 239 كيلو متر، وبنشتغل على كل المراكز في وقت واحد».