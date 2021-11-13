«حماية النيل»: رصد 179 ألف تعد على المجاري المائية وإزالة 16 ألف حالة

قال المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته في سبتمبر الماضي، بضرورة إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة في فترة لا تتجاوز الـ6 أشهر، خاصة تلك التعديات الموجودة على المجاري المائية، التي هي ملك لجميع المصريين وليس شخصا بعينه، وكذا تعديات فرعي رشيد ودمياط.

أنور: إزالة التعديات يحقق أكبر قدر من السيولة في المياه

وأضاف «أنور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أن إزالة التعديات لا تستطيع الوزارة إنجازها وحدها، ولكنها تقوم بمساعدة الجهات المعنية بإزالة تلك التعديات، لتحقيق أكبر قدر من السيولة في المياه حتى تصل للمواطن، وذلك لأن تلك التعديات تعوق وصول المياه إلى المواطنين، «فيه مواطنين مصرين مستنين نقطة المياه توصلهم».

أنور: تم إزالة أكثر من 16 ألف حالة تعدٍ من أصل 179 ألف

وأوضح أنه وبالنبسة للتعديات على المجاري المائية، فقد تم رصد 179 ألف حالة تعدٍ على مستوى المحافظات المعنية، وفيها تم إزالة أكثر من 16 ألف حالة تعدٍ منذ صدور أول توجيه بتنفيذ ذلك الإجراء، «رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل كان يقود تنفيذ إزالة التعديات على أرض الواقع، والأمر كان بتعاون كل أجهزة الدولة والمحافظة والأجهزة الأمنية».

وأكد أنه عند تنفيذ حالات الإزالات على المجاري المائية؛ نجبر المواطن المخالف على دفع تكاليف إصلاح ما أفسده، جراء تعديه على أراضي الدولة ونهر النيل، حيث أنه وفي مخالفات دمياط ورشيد تبين ردم 4 الآف حالة للمجري المائي أمام منازلهم من أجل البناء، وذلك من أصل 5 الآف حالة تعدي شهدتها المنطقتين، «بناخد وقت في إزالة الردم من المجري المائي، وبيحاسب عليه المخالف وليس المواطن، وده هيدي نتيجة على المدى البعيد».