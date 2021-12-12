نقابة التشكيليين تهنئ أميرة الطناني لفوزها بجائزة عالمية في البحرين

هنأت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، الفنانة التشكيلية أميرة الطناني، بعد حصولها على جائزة في مجال الجرافيك بمسابقة ناصر بن حمد العالمية لإبداع الشباب في البحرين، والتي أعلنت نتيجتها مساء أمس بالمنامة.

ونشرت نقابة الفنانين التشكيليين صورة للفنانة أميرة الطناني بعد تسلم الجائزة، وعلقت عليها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «ألف ألف مبروك للفنانة أميرة الطناني، لحصولها على الجائزة الأولى في مجال الجرافيك (مصر) في مسابقة ناصر بن حمد البحرين».

مجالات مسابقة ناصر بن حمد في البحرين

الجائزة تقوم بتنظيمها وزارة الشباب والرياضة بمملكة البحرين في مجالات «الرسم والتشكيل - التصوير الفوتوغرافي - إنتاج الأفلام - التصميم المعماري - التصميم الجرافيكي - الإبداع العلمي».

جائزة الإبداع تجسد اهتمام المملكة بدعم الحركة الشبابية العالمية

وأقيم حفل توزيع جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي، والتي نظمتها وزارة شئون الشباب والرياضة بالبحرين في نسختها السادسة، تحت رعاية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، وبحضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحريني.

وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الجائزة جاءت لتؤكد على توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، على ضرورة قيام المملكة بواجباتها نحو المجتمع الدولي واهتمام المملكة بدعم الحركة الشبابية العالمية وتوفير الأرضية المناسبة لجميع شباب العالم المبدع لإبراز مشاريعهم الرائدة في مجالات الجائزة، مشيرا إلى أن الجائزة بينت للجميع القدرات الهائلة التي يمتلكها الشباب العالمي وإصراره على تحقيق طموحاته وإبداعاته في مختلف المجالات، وبرهنت لجميع العالم بأن الشباب يمكن الاعتماد عليهم في عمليات البناء والتحديث.

خلق المناخ المناسب لإبراز مواهب الشباب

وجاء في بيان الجائزة: «أعلن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المشاركات الكبيرة من قبل الشباب العالمي المبدع في هذه الجائزة جاءت لتؤكد للجميع ما يمتلكه الشباب من قصص الإبداع والتميز، لإبرازها للجميع في إطار منظم يغلفه الطابع التنافسي الشريف بينهم»، مشيراً إلى أن الجائزة وجدت لتحتضن الشباب العالمي وتوفير المساحة المواتية وخلق المناخات المناسبة لهم لإظهار مشاريعهم التي يعتبرونها جزءاً لا يتجزأ من إبداعاتهم ومسئولياتهم تجاه أنفسهم ومجتمعهم.