نقابة الفنانين التشكيليين تحتفل بالمولد النبوي 19 أكتوبر

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، التجهيز لإقامة حفل خاص بالمولد النبوي الشريف، بعرض فيلم «المدينة.. خير لهم لو كانوا يعلمون» وحفل إنشاد ديني يوم الثلاثاء المقبل بمقر النقابة بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل فيلم المدينة

فيلم «المدينة» فكرة وإخراج مجدي إمام، يشارك في الإنتاج فريد الميمني، والأداء الصوتي والتعليق الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والموسيقى للموسيقار الكبير عمر خيرت، وذلك يوم 19 أكتوبر الجاري، ويتبعه حفل إنشاد ديني للمنشد محمد هلال بقيادة المايسترو هشام النبوي.

وفي سياق آخر دعت النقابة الفنانين للمشاركة في معرض فني بعنوان «روسيا بألوان مصرية»، والمقرر تنظيمه بقاة المعارض بالمركز الثقافي الروسي، في نهاية أكتوبر الجاري، وذلك في إطار التعاون الإنساني بين مصر وروسيا الذي يأتي بمبادرة من الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وأوضحت النقابة أنه يمكن لكن فنان المشاركة بعمل أو عملين، في مساحة لا تتجاوز المتر المربع الواحد، على أن يكون هذا العمل عن روسيا وفقا لرؤية الفنان، ومن المقرر أن تقوم إدارة المركز الثقافي الروسي بتكريم جميع الفنانين المشاركين في المعرض.

إجازة المولد النبوي 2021:

وموعد المولد النبوي رسميا سيكون يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1443 الموافق 19 أكتوبر الجاري، بناء على استطلاع هلال شهر ربيع الأول والذي أعلنته دار الإفتاء المصرية.

ومن المرتقب أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن يعلن قرارًا رسميًا بترحيل إجازة المولد النبوي إلى يوم الخميس المقبل 21 أكتوبر الجاري، بدلًا من يوم الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري، مثلما حدث مع إجازة ذكرة الاحتفال بنصر أكتوبر، حيث تم ترحيلها من يوم الأربعاء 6 أكتوبر إلى الخميس 7 أكتوبر، علمًا بأن ذكرى المولد النبوي إجازة للقطاعين العام والخاص.