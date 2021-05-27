تفاصيل آخر مستجدات الخلافات في مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين

تصاعدت حدة الخلافات في نقابة الفنانين التشكيليين نقيبة الفنانين التشكيليين الدكتورة صفية القباني، وأعضاء الجمعية العمومية مؤخرا، وطالب الفنانون التشكيليون، بعقد جمعية عمومية طارئة لحل جميع مشكلات النقابة، فيما أعلنت النقابة غلق أبوابها من اليوم الخميس إلى الأحد، بحجة إجراء بعض الإصلاحات.

وسبق ذلك إصدار عدة بيانات متتالية من النقابة، جاء في أحد هذه البيانات: «دعوة للسلام والحفاظ علي النقابة واحترام القوانين واحترام المهنة وعدم اضعاف النقابة والوصول بها للتفكيك بعد أن جاهد الفنانين السابقين إلى عمل كيان»

واتخذت النقابة، قرار بتحويل أحد الأعضاء للتحقيق وأصدرت بيانا صحفيا جاء فيه: «السادة أعضاء الجمعية العمومية الموقرة حرصا منا علي الثقة التي منحتوها إلينا واحترام المهنة وحرصا علي تاريخ الفن التشكيلي في مصر.. فقد اتخذت النقابة موقفا تجاه الحفاظ علي المهنة، وجلالها وقيمتها بتحويل العضو إبراهيم شلبي إلى التحقيق، بقرار من هيئة المكتب، حيث تبين أن الواقعة المنسوبة إلى العضو جريمة استخدام شعار النقابة بدون وجه حق، للترويج لكتاب من تأليفه وتسويقه، بزعم أنه تولى عمله تحت رعاية مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين»

ولفت البيان إلى «تجاهل العضو، أن توثيق الأعمال الفنية والفنانين وكتابه تاريخ الفن التشكيلي المعاصر لابد له من لجان رفيعة المستوى تشكل للقراءة والمراجعة والتدقيق في جميع التخصصات، وأن يتم الاختيار بعناية، وإزاء نزول العضو عن احتواء المشكلة داخل النقابة، فقد عهدت النقابة إلى مستشارها القانوني متابعة الإجراءات الجنائية ضد العضو».

مطالبات بعقد جمعية عمومية في نقابة التشكيليين:

فيما طالب العديد من الفنانين عبر الصفحة الرسمية للنقابة عبر «فيس بوك»، بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للمواجهة وحل المشكلات المتراكمة بين النقيبة وأعضاء الجمعية العمومية، وعلق الفنان إبراهيم العطار: «يجب عقد جمعية عمومية لتصحيح كامل المشهد التشكيلي المصري المهترئ و المتجزأ والمشبوه»، وقالت فرح محمد: «يا ريت بدل المهزلة دى تعقدوا جمعية عمومية يناقش فيها كل الضياع اللى وصلت ليه النقابة»