محافظ الغربية يوجه بإحالة مواطن إلى النيابة العامة بسبب مخالفات البناء

وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى المهندسة منى صالح رئيس مجلس مركز ومدينة بسيون، بإحالة أحد المواطنين إلى النيابة العامة، وذلك عقب قيام مجلس المدينة بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص وعلى أرض زراعية، حيث نُفذت إزالة في المهد للمبنى واتخذت كل الإجراءات القانونية.

من ناحية أخرى، كلف محافظ الغربية في تعليماته إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجميع الجهات المعنية بالاهتمام بتكثيف أعمال الإنارة العامة لإضاءة الطرق، وإنارة الشوارع الرئيسية والجانبية على مستوى المحافظة، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة بالتوازي مع أعمال الرصف حرصا منه على إنشاء طرق تتمتع بمعدلات أمان عاليه الجودة وتلبية خدمات المواطنين .

حملات مرورية رقابية لتحسين الخدمات وردع المخالفين

وكلف محافظ الغربية في تعليماته إلي اللواء حسين لبيب، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية لصيانة أعمدة الإنارة والكشافات المتهالكة والمكسورة وإزالة التوصيلات الخارجية بالعديد من قرى المركز والمدينة.

كما باشر المحافظ أعمال حملات الصيانة لرئاسة مركز ومدينة بسيون بصيانة التالف من الأعمدة، وكذلك قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بصيانة كشافات الإنارة العامة وصيانة وشد الأسلاك الكهربائية للأعمدة وتركيب كشافات جديدة ليد باشناواي بنطاق دائرة المركز.

صيانه أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء

كما باشر محافظ الغربية جهود المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا بأعمال الصيانة الدورية وتدعيم أعمدة الإنارة بنطاق الحي، وتم صيانة وتركيب كشافات ليد أمام محطة الأوتوبيس وشارع عبد المنعم رياض.

وقامت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بصيانة وتركيب خلية ضوئية بشارع المدارس بشوبر وتركيب عوازل على خط الإنارة، في حين قام حي ثان المحلة الكبرى بحمله لتجهيز غرف التلفونات ورفع كفاءة الأغطية وصيانة أعمدة الكهرباء حرصاً على إنشاء طرق تتمتع بمعدلات أمان عاليه الجودة.