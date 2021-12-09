محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بنهطاي وتفهنا خلال جولة مسائية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقريتي نهطاي وتفهنا العزب، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة»

وتفقد محافظ الغربية في نهطاي «مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، وحدة طب الأسرة، مدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة، مدرسة نهطاي الإعدادية الحديثة، محطة مياه نهطاي».

وفي تفهنا العزب تفقد المحافظ مدرسة تفهنا العزب الثانوية، وحدة تفهنا الابتدائية، الشهيد محمد زرد، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مركز الشباب.

«رحمي»: المشروعات تسير على قدم وساق

وخلال جولته أكد المحافظ أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قريتي تفهنا العزب ونهطاي تسير على قدم وثاق، تمهيداً للافتتاح الرئاسي لهما.