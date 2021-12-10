محافظ الغربية يوجه بإزالة الأشجار المتهالكة بعد وفاه شاب بالسنطة «صور»

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة بأهمية تنفيذ حملات مكبرة لإزالة كافة الأشجار المخوخة والمتهالكة بين كافة الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين الوحدات المحلية القروية بنطاق قرى مركز السنطة.

محافظ الغربية يوجه بإزالة الأشجار المخوخة والمتهالكة بقرى مركز السنطة

وكلف اللواء أشرف بدران رئيس المدينة، نائبه الدكتور عماد الشعراوي لإزالة الأشجار المائلة والمتهالكة بطريق قريتي مسهلة وكفر كلا الباب لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

وكانت الجهات التنفيذية دشنت غرفة عمليات وطوارئ بديوان مجلس مركز ومدينة السنطة لتلقي شكاوى المواطنين خلال موجه الطقس السيئ تزامنًا مع ازدياد موجة الصقيع وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

حملات موسعة لإزالة التعديات والأشجار لتأمين أرواح وحياة المواطنين

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير إثر سقوط شجرة ضخمة بنطاق المركز.

تفاصيل وفاه شاب وأول ضحايا الطقس السيئ بقرى السنطة في الغربية

وانتقلت القيادات الأمنية بالغربية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مستشفى طنطا الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة حال وصوله.

النيابة العامة تأمر بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر الأسرة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وكشف ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر أسرته.