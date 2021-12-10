محافظ الغربية يوجه بسرعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة الجوائح الصحية

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جميع رؤساء المصالح الحكومية بعدم التهاون في تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية المختلفة ضد فيروس كورونا، والتي أقرها رئيس الوزراء في القرار رقم 1 لسنة 2021، والصادر في الجريدة الرسمية العدد 48 بتاريخ 8 ديسمبر 2021، والذي يشمل عشر مواد منظمة لهذه الإجراءات.

الإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

وتمحورت قرارات اللجنة حول حزمة من الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي العقوبات المقررة حال عدم الالتزام بها وتتضمن ارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية العامة أو الخاصة أو أثناء التردد أو التواجد بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور والأماكن المفتوحة التي يتعذر بها تحقيق التباعد المطلوب طبقا للاشتراطات الصحية، مثل المنشآت الحكومية، دور العبادة، البنوك، الشركات، الجمعيات، المحال العامة، المراكز التجارية، السينمات، المسارح، دور الثقافة، الأندية الرياضية والشعبية، فصول محو الأمية وغيرها من الأماكن، كما يحظر على المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الأماكن التواجد فيها دون ارتداء الكمامة.

حظر دخول العاملين لمقار عملهم دون الحصول على لقاح كورونا

كما شمل القرار حظر دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة من «وزارات، مصالح، أجهزة حكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة» لمقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة للفيروس من خلال الشهادة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها 3 أيام.

وشمل القرار أيضا حظر تقديم النارجيلة (الشيشة) بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية، ذلك بالإضافة إلى حظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة، كما يحظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة.