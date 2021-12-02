عبدالمنعم التراس: 3 مصانع في «العربية للتصنيع» لإنتاج الطائرات

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن التنظيم الجيد لمعرض «إيديكس 2021» يقف وراءه رجال كثر يخططون وينظمون ويتابعون ويشرفون على الحدث لكي يخرج بالشكل اللائق بمصر ومكانتها، موجهًا التحية والشكر لكل من شارك في تنظيم هذا المعرض، ومشددًا على أن العمالة الموجودة في مصانع الهيئة مصرية بنسبة 100%.

معروضاتنا في إيديكس 2021 أفضل من النسخة الماضية

ووجه التراس خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد ومنة الشرقاوي وجومانا ماهر، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب تنظيم المعرض بهذا الشكل والحجم والإقبال، لافتًا إلى أن المنتجات العسكرية المصرية المعروضة في هذا المعرض أكثر جودة وتقدما مما كانت عليه في معرض إيديكس 2018: «من خلال هذا النوع من المعارض نتعرف على كل ما هو جديد في العلم العسكري والصناعات العسكرية ونتبادل الخبرات مع الشركات الأجنبية».

صناعة طائرة التدريب

وتابع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة لديها 3 مصانع لتصنيع الطائرات، بداية من طائرة التدريب K 8، التي تعد من أميز طائرات التدريب ولديها قدرة عالية من المناورة، حيث يتدرب عليها طلاب الكلية الجوية استعدادا لقيادة الطائرات المقاتلة.

وأكد على أن صناعة الطائرات في الهيئة قديمة، وتمتلك الهيئة من خلالها قاعدة تصنيعية على مستوى عالٍ وخبرات مكتسبة على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الطائرات الموجهة دون طيار مصرية بنسبة 100%، من حيث التصميم والتنفيذ.