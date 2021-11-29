«العربية للتصنيع»: عصر إرسال الطائرات للصيانة بالخارج انتهى

كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سر تسمية طائرة الاستطلاع المصرية بـ«نووت»، إذ ذكر أن الاسم أصله فرعوني ويعني ملك السماء وهي طائرة مصرية صناعة وتطويرًا وتصميمًا.

وأوضح أن الطائرة مخصصة للاستطلاع والمراقبة، حيث يمكنها مراقبة الحدود والمجرى الملاحي وتنقل المعلومات لمركز القيادة للتعامل مع المخاطر والتهديدات، كما ذكر أن كل المعروض في «إيديكس 2021» لا يمثل كل الموجود التي تنتجه مصر من القدرات العسكرية.

وأضاف «التراس»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية أمر معقد وصعب، مؤكدًا أنه تم افتتاح أول مركز لعمل العمرات وصيانة جميع أنواع الطائرات، بعدما كانت تسافر الطائرة قبل ذلك للدولة الأم التي صنعتها للصيانة، مردفًا «عصر إرسال الطائرات للصيانة بالخارج انتهى».

هناك 42 دولة و400 شركة يشاركون في معرض «إيديكس 2021»

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أنه تم إيفاد عدد من الخبراء والفنيين لتلقي تدريبات معتمدة في الخارج على صيانة الطائرات، حيث يتخصص كل فرد أو مجموعة في نوع معين من الطائرات.

توفير الوقت والتكلفة

وأكد أن هذا المركز يوفر الوقت والعملة الصعبة، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتوطين الصناعات العسكرية المتطورة في مصر، لزيادة القدرات المصرية، كما أن هناك 42 دولة و400 شركة يشاركون في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية «إيديكس 2021».

وأوضح الفريق عبد المنعم التراس، أن الإقبال الكبير من الشركات والوفود الرسمية على معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021»، يدل على قوة مصر وريادتها عربيا وأفريقيا وبمنطقة الشرق الأوسط.