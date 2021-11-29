«العربية للتصنيع» عن إطلاق «نوت» على الطائرة المسيرة: اسم فرعوني يعني ملكة السماء

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هناك إقبالًا كبيرًا من الشركات والدول على معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية «إيديكس 2021»، وهذا يدل على قوة مصر ومركزها وريادتها في المنطقة العربية وأفريقيا والشرق الأوسط، مشددًا على أن المعرض تشارك فيه أكثر من 400 شركة عالمية متخصصة في صناعة الأسلحة، وحوالي 42 دولة، مشددًا على أن المشاركة الكبيرة في المعرض تدل على استعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة.

تفاصيل الطائرة بدون طيار «نوت»

وأضاف «التراس»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مصر عرضت في المعرض طائرة بدون طيار «نوت»، وهو اسم فرعوني ويعني «ملكة السماء»، وهذا يدل على أنها صناعة مصرية خالصة، تصميمًا وتصنيعًا، وإمكانيات التطوير والتصنيع مصرية، وهذا أمر جيد جدًا، وهي مخصصة لأعمال الاستطلاع والمراقبة، وتستطيع مراقبة الحدود والسواحل، والمجرى الملاحي، وتنقل معلوماتها لحظيًا إلى مراكز القيادة والسيطرة ما يمكن من التعامل مع التهديدات على الأرض أو في السواحل.

طائرة أخرى بدون طيار

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك طائرة أخرى يطلق عليها «الطائر المصري الرشيق»، مشيرًا إلى أن هذه الطائرة موجهة دون طيار، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الاستخدامات للطائرات الموجهة دون طيار، منها الاستطلاع ومنها تنفيذ العمليات، ومنها أيضًا طائرات التدريب.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم الإثنين، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية «إيديكس 2021».

وقال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لمعرض مصر الدولي للصناعات العسكرية «EDEX 2021»، إن النسخة الأولى من المعرض كانت حلما وطموحا للرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميا، وتحول هذا الحلم إلى توجيهات رئاسية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية، انتهت بإعلان انطلاق النسخة الأولى في عام 2018، التي شهدت نجاحًا غير معهود لأي نسخة أولى لأي معرض من معارض الدفاع بشهادة كل من شارك في «EDEX-2018» أو زاره أو حتى تابعه من خلال المنصات الإعلامية المختلفة أو المنصات الإلكترونية.