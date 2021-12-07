هشام عطوة: قصور الثقافة تمثل مصر في مهرجان أيام قرطاج بتونس

تقدم وزارة الثقافة المصرية برنامجا ثقافيا فنيا، ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية فى تونس، حيث مصر ضيف شرف المهرجان فى دورته الـ22، الذي تستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر، حيث تشارك قطاعات وزارة الثقافة خلال دورة المهرجان، بعرض مسرحية «ليلتكم سعيدة»، و«أه كارميلا»، التي تمثل مصر في المسابقة الرسمية بالمهرجان، إضافة إلى مشاركة فرقة الموسيقة العربية، وعروض من فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تصريحات لـ«الوطن»، سنسافر غدا إلى تونس، حيث أن قصور الثقافة تمثل مصر في مهرجان أيام قرطاج في دورته الـ22، التي تستمر إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك بعرض «آه كارميلا»، الذي ينافس ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان.

أبرز المعلومات عن مسرحية «آه كارميلا»

وعرضت مسرحية «آه كارميلا»، لفرقة قصر الثقافة مصطفى كامل، لأول مرة بقاعة زكي طليمات على مسرح الطليعة، ضمن مهرجان القومي للمسرح، العرض تأليف الكاتب الإسبانى خوسيه سانشيز، دراماتورج وإخراج أشرف علي، تمثيل محمد فريد، ماريا أسامة، ديكور وملابس دنيا عزيز، عرائس ماجد عبد الرازق، موسيقي معتز مجدي، عرائس ماجد عبد الرازق، استعراضات محمد عبد الصبور.

مصر ضيف شرف مهرجان أيام قرطاج المسرحية

ودخل العرض في منافسة 5 عروض مسرحية أخرى، على لقب أفضل عرض مسرحي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح.

ويأتى اختيار مصر ضيف شرف مهرجان أيام قرطاج المسرحية تزامنا مع الإعلان عن عام الثقافة المصرية التونسية 2021-2022 التي أقرها الرئيسان عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس بن سعيد، في أبريل الماضي خلال زيارة الرئيس التونسي إلى مصر، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين خاصة فى المجالات الثقافية، إيمانا منهما بأن الفكر والفن والثقافة والإبداع لهم قدرة على توثيق العلاقات.