مواعيد تحصيل المصروفات الدراسية بكلية التمريض بالإسكندرية خلال ديسمبر

أعلنت كلية تمريض الإسكندرية عن مواعيد لتحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الكلية والمعهد الفني للتمريض، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري، بهدف انتهاء الطلاب من عملية دفع المصروفات حتى يتثنى لهم دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول التي تنطلق في يناير المقبل.

مواعيد دفع مصروفات كلية تمريض الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد دفع مصروفات كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، وذلك تيسيرا على الطلاب من أجل عملية دفع المصاريف قبل امتحانات نهاية الترم، وذلك على النحو التالي:

- الفرقة الكلية كلية التمريض يوم الأحد من كل أسبوع.

- الفرقة الثانية كلية التمريض يوم الاثنين من كل أسبوع.

- الفرقة الثالثة كلية التمريض يوم الثلاثاء من كل أسبوع

- الفرقة الرابعه كلية التمريض يوم الإربعاء من كل أسبوع.

- الفرقة الأولى والثانية «المعهد الفنى للتمريض» يوم الخميس من كل أسبوع.

ضرورة الانتهاء من دفع مصاريف «تمريض الإسكندرية»

وأكدت كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض في الإسكندرية، على ضرورة الانتهاء من دفع المصاريف قبل شهر ديسمبر الجاري، وذلك من أجل دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول، علما بأن آخر ميعاد للتحصيل الساعة 1 ظهراً من كل يوم وفقاً للجدول المعلن لعملية الدفع، مع ضرورة التزام جميع الطلاب بهذة التعليمات والالتزام بالتحصيل في المواعيد المحددة حتى نهاية الشهر الجاري.

امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة الإسكندرية

جدير بالذكر أنه سيتم إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مواعيدها، في إطار الالتزام بالجدول الزمني للعام الدراسي الجاري، حيث تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات اعتباراً من 15 يناير 2022، لمدة ثلاث أسابيع.

فيما تبدأ إجازة نصف العام اعتباراً من 5 فبراير 2022 وتستمر لمدة أسبوعين، وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 19 فبراير، وتعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو يوليو المقبلين وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.