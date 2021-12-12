شاعر سكندري يهدي شيرين عبدالوهاب أغنية بعد أزمة «الحلاقة الزيرو»

أهدى الشاعر الغنائي أحمد يحيى، كلمات أغنية للمطربة شيرين عبدالوهاب، بعدما أقدمت على حلاقة شعرها «زيرو»، نتيجة ضغوطات نفسية مرت بها، حيث قدم كلمات أغنية تعبر عن حالتها تحت عنوان «أنا مش بحبك».

أغنية من شاعر «ضميني» إلى شيرين عبدالوهاب

وبحسب منشور نشره الشاعر الغنائي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن هذه الأغنية إهداء منه للفنانة شيرين عبدالوهاب وتمنى أن تصلها، والتي تتكون من مقطعين.

وبرز المقطع الأول: «لو كل ثانية في وحدتى تتمنى قربك.. لو كل صرخة في دمعتى بتنادى قلبك.. لو كل حاجه في دنيتى بتقول بحبك.. أنا مش بحبك».

وأكمل الشاعر الغنائي ابن الإسكندرية كلماته: «أنا مش بحبك قلتها ومفيش رجوع.. أصل المشاعر كلها نزلت دموع.. وبقيت أكدب لهفتى لو جات لى سيرتك.. دى أحلى كلمة بحبها.. أنا مش بحبك».

شيرين عبدالوهاب حديث الساعة

ويأتي ذلك بعدما تصدر اسم شيرين عبدالوهاب، خلال الساعات القليلة الماضية التريند، بعد ظهورها حليقة الرأس خلال حفلها الأول في أبوظبي، عقب انفصالها عن حسام حبيب، وانتشرت أقاويل عن أن سبب حلق شيرين لشعرها، هو طليقها حسام حبيب الذي اعتدى عليها خلال فترة زواجهما، وهو الأمر الذي نفته بعد ذلك.

من هو الشاعر أحمد يحيى؟

جدير بالذكر أن الشاعر الغنائي أحمد يحيى، هو أحد أبرز الشعراء الذين قدموا كلمات أغاني شهيرة، أبرزها أغاني «ضميني وانسي الدنيا» لإيمان البحر درويش، وأغنية «وحياه من خلقك وحماكى» لمدحت صالح، وغيرها من الأغاني.