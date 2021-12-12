الأرصاد: طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا «فيديو»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال ساعات النهار.

الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وباردا ليلا على الأنحاء كافة، كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، المتوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة العظمى 25 والصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 22 الصغرى 13.

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 12.

سيوة العظمى 19 والصغرى 9.

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14.

دمياط العظمى 22 والصغرى 13.

الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 14.

السويس العظمى 25 والصغرى 12.

العريش العظمى 25 والصغرى 12.

سانت كاترين العظمى 22 والصغرى 8.

طابا العظمى 26 والصغرى 12.

شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 16.

الغردقة العظمى 29 والصغرى 16.

الفيوم العظمى 25 والصغرى 12.

بني سويف العظمى 25 والصغرى 11.

المنيا العظمى 25 والصغرى 10.

أسيوط العظمى 26 والصغرى 11.

سوهاج العظمى 28 والصغرى 11.

قنا العظمى 29 والصغرى 12.

الأقصر العظمى 30 والصغرى 13.

أسوان العظمى 30 والصغرى 14.