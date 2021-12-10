هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا: العظمى تسجل 30 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا على جميع الأنحاء، في إطار المتابعات المستمرة لحالة الطقس والأرصاد، إذ يجري تحديث التنبؤات بصفة يومية وفقا لآخر المستجدات، إذ يسود غدا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وذلك في أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً باردًا على جميع الأنحاء.

هيئة الأرصاد الجوية: الطقس غدا يشهد شبورة

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدا تشهد انتشارا للشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية: درجة الحرارة العظمى تسجل 30 مئوية

وحددت الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا على جميع الأنحاء، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 24 15

الإسكندرية 23 14

وادي النطرون 24 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 23 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 21 09

سيوة 20 10

بورسعيد 23 13

دمياط 23 12

الزقازيق 24 14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 24 14

السويس 24 14

العريش 23 12

رفح 23 13

رأس سدر 24 14

نخل 20 07

نويبع 23 19

طابا 21 12

كاترين 20 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 25 13

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 11

سوهاج 27 10

قنا 28 12

الأقصر 28 13

أسوان 30 14

إدفو 30 13

أبو سمبل 29 12

الوادي الجديد 28 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 27 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15.