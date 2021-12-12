شعبة الخضر والفاكهة: زيادة الإنتاج ووفرة المعروض أسباب تراجع التضخم

كشف تجار بالغرف التجارية، الأسباب الحقيقية وراء تراجع سعر التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، مؤكدين أن كلمة السر في تراجع أسعار الخضر والفاكهة بالرغم من ارتفاع التضخم العالمي.

تراجع أسعار الفواكه والخضروات

ورصد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر تراجعا بأسعار الفواكه والخضراوات وتماشيا مع تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الزراعية.

ووفق تقرير «النشرة الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين» الصادر نهاية الأسبوع، فإن شهر نوفمبر شهد معدل تضخم نسبته بالمدن 5.6 بالمئة، وهو أقل معدل للتضخم منذ يوليو الماضي.

وبحسب البيان انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 10.1% بسبب تراجع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 18.1%.

النجيب: انخفاض أسعار الخضروات قاد مؤشر التضخم للتراجع

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الانخفاض الكبير في أسعار الخضروات قاد مؤشر التضخم إلى التراجع، وخاصة في السلع الأساسية منها الطماطم والبطاطس والبصل.

وأضاف النجيب، أن أسعار الطماطم قد سجلت تراجعا بنسبة تفوق الـ50%، والبطاطس تراجعت بنسبة 20%، فضلًا عن تراجع أسعار عدد كبير من أصناف بنسبة 30%، مؤكدًا أن هناك وفرة بالمعروض في أصناف الخضر والفاكهة، ولاسيما أن مصر حققت اكتفاءا ذاتيا من الحاصلات الزراعية.

النجيب: مصر استطاعت توفير السلع الأساسية

وأشار إلى، أن مصر استطاعت من خلال الحكومة الحالية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بالمنافذ المختلفة، وتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الاستراتيجية وطرحها في المنافذ بأسعار عادلة، فضلا على شن حملات متعددة لضبط الأسعار في الأسواق لمنع تلاعب التجار، مما ساهم في المحافظة على استقرار معدل التضخم الشهري يأتي ذلك بالرغم من ارتفاع التضخم العالمية لعدد كبير من السلع.

وفى سياق متصل قال محسن الفيومي رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الجيزة، إن عدد كبير من السلع التي لم تنخفض حافظت على استقرارها في أسواق الجملة للخضر والفاكهة، حيث أدى دخول محاصيل العروات الشتوية وزيادة الإنتاج إلى تراجع الأسعار.