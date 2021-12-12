«تنظيم الحركة المرورية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي».. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تنظيم الحركة المرورية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي»، ويسهم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تنظيم المرور في ضبط المركبات المبلغ عن سرقتها، في حال مرورها على إحدى نقاط المنظومة التكنولوجيا الجديدة.

تطوير قطاعات المرور باستخدام الذكاء الاصطناعي بمنظومة النقل الذكي

وتبتكر الدولة أساليب حديثة ضمن تطوير قطاعات المرور باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال منظومة النقل الذكي التي تتيح إمكانية حصر الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة، بدلا من التكدس والزحام على الطرق.

تركيب الملصق الإلكتروني الذي يسهل على الأكمنة سرعة ضبط المخالفين

وذكر التقرير أنه من ضمن أعمال التطوير تركيب الملصق الإلكتروني الذي يسهل على الأكمنة سرعة ضبط المخالفين، كما تتضمن مراقبة الطرق بكاميرات ذكية متصلة بغرفة التحكم المركزية لرصد السرعات الزائدة وتقليل الحوادث الناجمة عنها، وتتضمن نظامًا للكشف عن الطقس والتقلبات الجوية لبيان إمكانية السير على الطريق من عدمه في ظل الأمطار والتقلبات الجوية المختلفة.

منظومة التطوير تهدف إلى تطبيق قواعد المرور

التقرير الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» عن تنظيم الحركة المرورية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أكد على أن منظومة التطوير تهدف إلى تطبيق قواعد المرور على نحو يحقق التيسير لكافة مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيا بطريقة علمية ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.