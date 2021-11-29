في حالة التأخير عن تجديد رخص القيادة والسير.. كيف تتجنب مخالفات المرور؟

يسأل الكثير من قائدي المركبات المختلفة عن عقوبة التأخير في تجديد رخصة القيادة المنتهية ورخصة السيارة عبر وسائل التواصل المختلفة، لذلك تقدم «الوطن»، لقرائها في السطور التالية عقوبة التأخير عن تجديد الرخصة وكيف يمكن تجنب مخالفات المرور كالآتي:

عقوبة التأخير عن تجديد رخصة القيادة

هناك غرامة مالية حددها قانون المرور لمن تأخر في تجديد رخصة المركبة وتبدأ من 300 جنيه وتصل حتى 3 آلاف جنيه، وذلك بحسب نوع المخالفة التي يرتكبها قائد السيارة ومنها:

- يدفع قائد السيارة غرامة تتراوح ما بين 1500 و3 آلاف جنيه حال اعتداء قائد المركبة على ضابط المرور أثناء تأدية عمله، بجانب دفع قيمة الغرامة نفسها حال تجاوز قائد المركبة الحد الأقصى للسرعة المقرر له على الطريق.

- يتم منح مالك المركبة فترة سماح تصل لشهر، حال تأخره عن تجديد الرخصة، وبعدها يدفع غرامة تأخير وفقًا للقانون المرور الجديد، بقيمة ثُلث الضريبة المحددة للسعة اللترية للسيارة مع سحب الرخصة.

- يدفع قائد السيارة غرامة مالية تبدأ من ألف جنيه وحتى 3 آلاف جنيه حال عدم الحصول على رخصة جديدة بدلًا من إلغاء رخصة القيادة.

خطوات للاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة

- الدخول على موقع النيابة العامة من خلال موقعها على الإلكتروني من هنا

- اختيار خدمات نيابة المرور وبعدها الدخول على خانة الاستعلامات.

- الضغط على كلمة «مخالفات رخص القيادة».

- التعرف على المخالفات الخاصة بصاحب السيارة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخصة السيارة

- أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

- ثم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة خدمات نيابة المرور وبعدها يرجى الضغط على خانة الاستعلامات

- ثم اختيار كلمة «مخالفات رخص المركبات».

- يجب تحديد إذا كان رقم اللوحة يحتوي على أرقام فقط أو أرقام وحروف.

- تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالسيارة المطلوب الاستعلام عنها.

- الضغط على «إجمالي المخالفات» ستظهر أمام المستفيد جميع المخالفات.