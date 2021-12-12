عاصفة قوية تتسبب في انقطاع الكهرباء بكندا وأضرار مادية جسيمة

ضربت عاصفة قوية إقليم «أونتاريو»، وتسببت في انقطاع الكهرباء في كندا وأضرار مادية جسيمة عن آلاف المواطنين، مما دفعت هيئة البيئة لتوجيه تحذيرات واسعة النطاق.

انقطاع الكهرباء عن 280 ألف منزل في كندا

وقالت شركة «هايدرو وان» للكهرباء التي تزود ما يقرب من 1.4 مليون عميل بالكهرباء في «أونتاريو»، بأن رياحاً شديدة هبت على الإقليم، أدت إلى انقطاع الكهرباء في كندا عن أكثر من 280 ألف منزل ومنشأة، مضيفة أنها تتوقع مزيدا من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح.

وغردت الشركة عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» قائلة: «نتوقع أن يظل العملاء في المناطق الأكثر تضررًا في جنوب ووسط وشرق أونتاريو دون كهرباء وبمجرد أن يكون الوضع آمنا سيكون هناك المزيد من الموظفين في طريقهم لتقديم المساعدة».

تحذيرات هيئة البيئة من سوء الأحوال الجوية بكندا

ووفقا لوكالة أنباء «رويترز»، عاد التيار الكهربائي لحوالي 78 ألف مواطن، فيما لا يزال 210 آلاف آخرين بلا كهرباء، وأصدرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية تحذيرات من الرياح في المناطق الجنوبية من «أونتاريو»، مضيفة إنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة.

انهيار جليدي بالولايات المتحدة الأمريكية

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تسببت عاصفة قوية في اجتاح انهيار جليدي، أمس السبت، جزءاً من منتجع للتزلج في ولاية واشنطن الأميركية يستخدم للوصول إلى مناطق تزلج نائية، وبحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس» أسفر الانهيار الجليدي عن مقتل رجل بالغ من العمر 60 عاما ومحاصرة آخرين.

وقال مصدر بدائرة شرطة مقاطعة بيرسي، دارين موس، أنه جرى الإبلاغ عن الانهيار في تمام الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا في منطقة سيلفر بسين في كريستال ماونتن، والتي تقع على بعد حوالي 137 كيلومترا جنوب شرقي سياتل.

وأضافت السلطات، أنه لم يحدد هوية الرجل الذي لقي حتفه، حيث أته لم يستطيع التنفس بعد انتشاله من الثلج على الرغم من جهود الإنعاش القلبي الرئوي له، في حبن نجا المتزلجون الآخرون بمساعدة شخصين تمكنا من مشاهدتهم أثناء اجتياح الثلوج لهم.