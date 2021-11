انقطاع الكهرباء جنوب كاليفورنيا.. وأعمال عنف ونهب في «جزر سليمان»

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث هامة، منها انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأمريكيين، جنوب كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، فيما شهدت جزر «سليمان»، جنوب المحيط الهادئ، لليوم الثالث على التوالي، أعمال شغب تخللها إحراق مبانٍ ونهب متاجر.

وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من العملاء، جنوب كاليفورنيا، أمس الخميس، وواجه أكثر من 156 ألف آخرين نفس المشكلة خلال عطلة عيد الشكر، كإجراء وقائي ضد حرائق محتملة للغابات.

وقالت شركة «ساوثيرن كاليفورنيا اديسون»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنها قطعت التيار عن أكثر من 63 ألف عميل كإجراء وقائي ضد حرائق محتملة للغابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ومن المتوقع أن تجتاح رياح «سانتا آنا»، الخطيرة، منطقة جنوب كاليفورنيا، نهاية الأسبوع، وتشهد المنطقة هبوب رياح قوية وجافة وسط انخفاض نسبة الرطوبة، فيما تم نشر تحذير العلم الأحمر، أمس الخميس.

وفي سيبيريا، ارتفعت حصيلة ضحايا حادث منجم للفحم بمقاطعة «كيميروفو» الروسية، إلى 52 شخصاً، بينهم 6 مسعفين، فيما أشارت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى نقل 40 عاملا آخرين إلى المستشفى كانوا في المنجم حين وقع الحادث.

وكان مكتب حاكم المنطقة الروسية، قال في وقت سابق، إن 285 عاملا كانوا في المنجم لحظة وقوع حريق لم تتضح أسبابه بعد، فيما أعلنت «لجنة التحقيق الروسية»، مساء أمس الخميس، إلقاء القبض على مدير المنجم ونائبه والمسؤول عن المنطقة التي وقع فيها الحادث.

وفي كندا، قالت هيئة الإحصاء، أمس الخميس، إن معدل جرائم القتل في البلاد ارتفع عام 2020، إلى أعلى مستوى له منذ 2005، متأثرا بالضغوط المجتمعية الناجمة عن عمليات الإغلاق المرتبطة بـ«كورونا».

وأبلغت شرطة كندا، عن 743 جريمة قتل خلال العام الماضي 2020، فيما ارتفع معدل الجرائم إلى 1.95 لكل 100 ألف شخص، وهو أعلى معدل جرى تسجيله في 15 عاما.

وفي جزر سليمان، شهدت العاصمة «هونيارا»، لليوم الثالث على التوالي، أعمال شغب تخللها إحراق مبان ونهب متاجر تصدت لها الشرطة.

ومنذ أمس الأول الأربعاء، تشهد البلاد، مظاهرات عنيفة مناهضة للحكومة تخللتها محاولة قام بها المحتجون لاقتحام مقر البرلمان احتجاجا على رفض رئيس الوزراء «ماناسيه سجغافار»، الانصياع لمطلبهم بالاستقالة.

وشهد الحي الصيني في جزر سليمان، إضرام النيران في مستودع كبير، أدى إلى وقوع انفجار، كما أحرق المحتجون، مركزا للشرطة، فيما ألقى رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوجافاري، باللوم على التدخل الأجنبي في قرار حكومته بتحويل التحالفات من تايوان إلى بكين بسبب الاحتجاجات، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

من جانبها، بدأت السلطات الأسترالية نشر قوة حفظ السلام في المنطقة، ووصل إلى عاصمة جزر سليمان «هونيارا» نحو 70 فردا من قوات الشرطة الأسترالية لضمان الأمن ومساعدة الشرطة المحلية.

بدورها، أرسلت «بابوا-غينيا الجديدة»، اليوم الجمعة، بعثة حفظ سلام مكونة من 34 عسكريا للمساعدة في وقف العنف، فيما عبرت حكومة نيوزيلندا عن قلقها العميق من الاحتجاجات وأعمال الشغب المستمرة في «هونيارا».

وقال وزير خارجية نيوزيلندا بالوكالة، ديفيد باركر، في بيان، نشر على موقع حكومة البلاد، إن شرطة نيوزيلندا تقوم حاليا بتقديم المشورة لإدارة شرطة جزر سليمان، مضيفا أنه لم تكن هناك أي طلبات للمساعدة من حكومة تلك البلد.

Australia said it will deploy more than 100 police and military personnel to the Solomon Islands as protesters in the Pacific nation defied a government-imposed lockdown and set fire to buildings in the capital Honiara for a second day https://t.co/RuYqDZcVWI pic.twitter.com/DEH0eEjlHZ