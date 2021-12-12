أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التسجيل في الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2022، والذي بدأ اليوم الأحد 12 ديسمبر، من على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، للتقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي، مؤكده أنه يتم الانتهاء من التسجيل على الموقع 20 ديسمبر الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن تسجيل الاستمارة من خلال الموقع الإلكتروني، باستخدام البريد الموحد للطلاب، على أن تراجع المدارس، استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها.

ضوابط التسجيل في الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2022

وأكدت الوزارة، أنه لن تربط كتابة استمارة الصف الثالث الإعدادي، بتلقي الطلاب اللقاح الخاص بفيروس كورونا، متابعة أن دخول امتحانات الشهادات الخاصة بطلاب المدارس، لن يتم اقتصاره على الذين وافقوا على تلقي لقاح فيروس كورونا، كما يعتقد البعض.

وطالبت وزارة التعليم طلاب الشهادة الإعدادية 2022، بالتأكد من بيانات الطالب وصحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وخاصة الصورة الشخصية للطالب، التي يتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات وضوابط التسجيل في الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2022 علي الموقع الرسمي للوزارة كالتالي:-

- التسجيل من خلال رابط استمارة الشهادة الإعدادية التقدم للامتحانات إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم.

- التسجيل يتم باستخدام البريد الموحد للطالب.

- التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

- يسجل الطالب الاستمارة من خلال بياناته الشخصية.

- الصورة الشخصية للطالب، التي يتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

- طباعة كشوف 12 «د» الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإكتروني بالاستمارة.

- تسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التي تتبعها المدرسة.

- يتم الانتهاء من إتاحة التسجيل على الموقع 20 ديسمبر الجاري.