غداً.. فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، غداً الأحد الموافق 21 ديسمبر الجاري، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بتسجيل الاستمارة، وكتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة وواضحة.

«التعليم» تشدد على المدارس بضرورة مراجعة بيانات الطلاب

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية يتم من خلال موقعها الرسمي، موضحة أن التسجيل يتم باستخدام البريد الموحد للطالب، مشددة على جميع المدارس بضرورة مراجعة بيانات الطلاب والتأكد من صحتها وفي حالة وجود أي خطأ تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة.

غلق باب تسجيل الإستمارة الإلكترونية 20 ديسمبر الجاري

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على جميع المدارس مراجعة كل البيانات التي يسجلها الطلاب لأنه يتم استخدام هذه البيانات في طباعة الشهادة الإعدادية عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية، مؤكدة أن التسجيل سيظل مفتوحاً أمام الطلاب حتى يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية، يأتي في إطار الاستعداد لامتحانات منتصف العام الدراسي واستيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان إلكترونياً فقط، مؤكدة أنه تم ميكنة كل المستندات الخاصة باستمارة التقدم للامتحانات تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور، لافتة إلى أن الامتحانات تعقد ورقياً مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد ورقياً على مستوى المديرية

وأكدت الوزارة، أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديرايت والإدارات التعليمية، وتعقد على مستوى المديرية، وتعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أن المديريات تتولى وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات التي أعلنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للورقة الامتحانية.

وشددت الوزارة على جميع الطلاب بضرورة مراجعة المقررات الدراسية بشكل جيد، والاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيهرا لفهم مخرجات التعلم للمقرر الدراسي والتدريب على نوعية الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.