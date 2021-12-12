اليوم فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية أمام طلاب الشهادة الإعدادية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، استعداداً لامتحانات منتصف العام الدراسي المقرر عقدها في شهر يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على جميع الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة.

التسجيل يتم باستخدام البريد الموحد للطالب

وأضافت الوزارة في مستند رسمي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن التسجيل يتم باستخدام البريد الموحد للطالب، مشددة على جميع المدارس بضرورة مراجعة بيانات الطلاب والتأكد من صحتها، مؤكدة على جميع المدارس بضرورة مراجعة كل البيانات التي يسجلها الطلاب، لأنه يتم استخدام هذه البيانات في طباعة الشهادة الإعدادية عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

التسجيل سيظل مفتوحاً أمام الطلاب حتى يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن التسجيل سيظل مفتوحاً أمام الطلاب حتى يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر الجاري، مؤكدة أن فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية، يأتي في إطار الاستعداد لامتحانات منتصف العام الدراسي واستيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان إلكترونياً، لافتة إلى أن الامتحانات تعقد ورقياً مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

الامتحانات تعقد على مستوى المديرية وتعتمد على الفهم

وأوضحت الوزارة، أنه تم التنبيه على جميع المديريات بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، مؤكدة أن الامتحانات تعقد على مستوى المديرية، وتعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وشددت على جميع الطلاب بضرورة مراجعة المقررات الدراسية بشكل جيد، والاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيهرا لفهم مخرجات التعلم.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.