«تعليم دمياط» تكشف تفاصيل مبادرة «درس مميز بالمجان».. فيديو

كشف الدكتور خالد خلف وكيل زارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدمياط تفاصيل مبادرة «درس مميز بالمجان»، موضحًا أن محافظ دمياط وجهت بالاهتمام بالطلاب غير القادرين، وبالعرض عليها فكرة مجموعات التقوية المجانية تم إطلاق المبادرة.

المبادرة متاحة لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في يومي الجمعة والسبت

وأضاف وكيل زارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدمياط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، أن هذه المبادرة متاحة لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في يومي الجمعة والسبت، موجهًا الشكر لمعلي دمياط الذين شاركوا في المبادرة.

وتابع وكيل زارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدمياط، أن الأسبوع الأول شهد مشاركة 4 إدارات تعليمية، ثم شاركت الإدارات الست الأخرى، واستفاد منها حتى اللحظة 10 آلاف طالب، وكل طالب يختار المدرس الذي يرغب في حضور الدروس معه، وفي أي مدرسة.

الإقبال على أحد مدرسي مادة الفيزياء في مرحلة الثانوية العامة كان كبيرا جدا

وأشار وكيل زارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدمياط، إلى أن الإقبال على أحد مدرسي مادة الفيزياء في مرحلة الثانوية العامة كان كبيرا جدا، لدرجة أن القاعة لم تتسع لهم، وتم توفير إذاعة داخلية، وكان عدد الطلاب يتخطى حاجز الـ300 طالب.

ديوان المحافظة يتابع المبادرة ويرفع تقريرا يوميًا

وأكد وكيل زارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدمياط على أن ديوان المحافظة يتابع المبادرة ويرفع تقريرا يوميًا: «بنجيب الطالب عشان ندي له درس مميز بالمجان وبعد نهاية اليوم بنعمل أنشطة ثقافية ورياضية وتربوية».