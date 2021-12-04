يبحث الآلاف من أولياء الأمور عن الخدمات التي يقدمها رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية، والتي تمكن الآباء من متابعة اليوم الدراسي، ومعرفة أيام الحضور أو الانصراف الخاص بالطالب، كما أن هذا الموقع يقدم الخدمات لطلاب الثانوي العام والفتي بكل أنواعه.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال التعليم، رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية والخدمات الأونلاين التي يمكن الحصول عليها في التقرير التالي..

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

ويمكن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة وزارة التربية والتعليم من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والخدمات الإلكترونية.

الخدمات التي يقدمها موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

ويقدم الموقع عددا من الخدمات سواء لأولياء الأمور أو الطلاب أو المعلمين، وهي كالآتي..

التواصل وتقديم شكاوى لأولياء الأمور والطلاب.

تسهيلا على أولياء الأمور يمكن معرفة تفاصيل المدرسة ودرجة التعليم، وقيمة المصاريف.

تسجيل أعضاء لجنة فحص التغذية بالمدرسة.

المناهج من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي لأبنائنا الطلاب بالخارج.

سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا .

إتاحة خدمة إلكترونية متابعة غياب طلاب المرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية

هي خدمة إلكترونية قدمت لاستكمال منظومة تطوير العملية التعليمية لمرحلة الثانوي العام، حيث يتاح للإدارة المدرسية تسجيل غياب طلاب والمعلمين بشكل يومي، كما يتاح لإدارة المدرسة العديد من التقارير الإحصائية والتفصيلية التي تساعدها فى المتابعة بشكل دقيق.

إتاحة خدمة إلكترونية جديدة لتسجيل غياب الطلاب أو المعلمين لمدارس التعليم الفني

استكمالاً لمسيرة تطوير الإدارة المدرسية داخل مدارس التعليم الفني فقد تم نشر تطبيق إلكتروني، حيث يتيح تسجيل الغياب سواء (الطلاب - المعلمين) وذلك بشكل يومي ومتاح أيضا للمدرسة مجموعة من التقارير الإحصائية والتفصيلية التي تساعد المدرسة في حصر الغياب.

تطبيق تسجيل نتيجة اختبار القرائية لطلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي

هي خدمة إلكترونية مقدمة للمدارس لتسجيل استجابات اختبار القرائية إلكترونياً لطلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي.

بيانات المعلم والموظف

هي تطبيق إلكتروني يعتمد على منظومة قواعد البيانات المخصصة لها والتي تم بناؤها ويتم تحديثها دورياً، وهي خاصة ببيانات الموظفين والمعلمين على مستوى الجمهورية.

بيانات المدرسة

هي تطبيق إلكتروني يعتمد على منظومة قواعد البيانات المركزية التي يتم تحديثها دورياً وهي تشمل جميع البيانات الخاصة بمدارس الجمهورية على مستوى كل المراحل التعليمية.

بيانات التلميذ

هي تطبيق إلكتروني يخدم قواعد البيانات المركزية وهي خاصة ببيانات التلاميذ على مستوى الجمهورية حيث يقوم مسؤول المعلومات بالمدرسة بتحديث البيانات دورياً.