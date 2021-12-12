شقيق الطالب ضحية «سفاح الشرقية» بعد إحالة أوراقه للمفتي: الحكم أرضانا

علق محمد عاطف عبدالحميد، محاسب، على قرار محكمة جنايات الزقازيق الصادر قبل يومين بشأن إحالة أوراق أحمد محمد إسماعيل السيد، سائق تروسيكل إلى مفتي الجمهورية، والمتهم قتل شقيقه و3 آخرين بينهم ابن المتهم، وإصابة 3 آخرين بطعنات، فضلا عن دهس سيدة بالتروسيكل.

شقيق الطالب ضحية السفاح: مفيش حاجة هتعوضنا عن أخويا

وقال «محمد»، المقيم بمركز أبوحماد، وشقيق المجني عليه عمرو عاطف عبدالحميد، أن الأسرة استقبلت خبر حكم المحكمة بحالة من الرضا، لأن المجرم سيُعاقب ويأخذ جزاءه، خاصة أنه قتل شقيقه وتعدى على باقي الضحايا دون أن يرتكب أي منهم ذنبا أو خطأ في حقه.

وتابع: «مفيش حاجة هتعوضنا عن أخويا الذي نتجرع أحزان فراقه يوما تلو الآخر منذ عام ونصف، وقت حدوث الجريمة البشعة».

المتهم باغت طالب العلوم بطعنه نافذة

وأشار إلى أن شقيقه كان يبلغ من العمر 22 عاما، ويدرس في الفرقة الرابعة بكلية العلوم بجامعة الأزهر، مضيفا أن «عمرو» كان متوجها إلى إحدى الصيدليات عصر يوم الواقعة، وباغته المتهم بطعنة بسكين من الظهر، ما أدى لإصابته بحرج قطعي غائر، وحاول الأهالي إسعافه بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفى متأثرا بإصابته.

وأوضح «محمد»، أن المتهم تعدى على شقيقه و3 آخرين بشكل عشوائي.

اتهام سفاح الشرقية بقتل 3 بينهم ابنه

تعود أحداث القضية رقم 14179 لسنة 2020، جنايات أول الزقاريق والمقيدة برقم 2789 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، حينما قرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية إحالة أحمد محمد إسماعيل السيد، سائق تروسيكل مقيم بمدينة الزقازيق، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لأنه في يوم 28 مايو 2020 بدائرتي قسم أول الزقازيق مركز الزقازيق، ومركز أبوحماد محافظة الشرقية، قتل 3 أشخاص، هم ابنه وعامل وطالب جامعي، كما أصاب 3 آخرين بطعنات ودهس سيدة بالتروسيكل.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهم قتل عمدا المجني عليه أحمد فتحي عدلي محمد، بائع، وذلك أثناء تواجده لمباشرة عمله بناحية سوق الجملة في شارع فاروق بمدينة الزقازيق، حيث سدد له طعنة نافذة باستخدام «سكين»، كما قتل عمدا نجله الطفل محمد أحمد محمد إسماعيل، حيث سدد له عدة طعنات قاتلة بجسده مستخدما السلاح الأبيض، وقتل عمدا المجني عليه عمرو عاطف عبدالحميد محمد، 22 عاما طالب بكلية العلوم بجامعة الأزهر، بأن انهال عليه طعنا بواسطة سلاح أبيض «سكين».

كما تضمن قرار الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليهم أحمد محمد سيد العطار، وبخيت السيد عبدالفتاح متولي، ويوسف شعبان السيد يوسف، عمدأ من غير سبق إصرار أو ترصد بأن طعنهم بـ«سكين»، كما شرع في قتل المجني عليها صباح عبدالله أحمد، بأن اصطدم بها بالدراجة الآلية قيادته (تروسيكل).

ثبوت تعاطي سفاح الشرقية للمواد المخدرة

وأظهرت التحقيقات أن المتهم يتعاطى موادا مخدرة، وسبق أن دخل مصحة للعلاج من الإدمان لعدة أشهر ثم خرج وواصل تعاطيه المواد المخدرة، وفي يوم الواقعة تعدى على ضحاياه بشكل عشوائي، حيث قام بقتل ابنه ثم فوجئ الأهالي بشارع فاروق بمدينة الزقازيق بالمتهم يستقل تروسيكلا وطعن بائعا بناحية سوق الجملة، ما أدى لوفاته في الحال، ثم طعن شخصا آخر وصدم سيارة بالتروسيكل.

واستكمل المتهم طريقه ناحية مركز أبو حماد، وفي أثناء سيره على طريق «أبو حماد - الزقازيق» وصل إلى قرية أبو شعبة وتصادف مرور طالب جامعي ناحية صيدلية فقام بطعنه ثم قام بطعن 3 آخرين .

القبض على المتهم بعد محاصرة الأهالي له

ولاحق الأهالي المتهم وحاصروه حتى تمكنوا من الإمساك به، وتم التحفظ عليه وتسليمه للشرطة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بعرض المتهم على مستشفى للأمراض النفسية والعصبية، ثم تبين سلامة قواه العقلية، بينما اعترف المتهم بتعاطيه المخدرات وارتكابه الواقعة.