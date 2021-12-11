ضبط 4 أشخاص بتهمة قتل مواطن في الشرقية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بوصول ( عامل – مقيم بدائرة المركز "مصاباً بنزيف بالمخ ولا يمكن إستجوابه") وإتهام شقيقه لعدد 4 أشخاص "محددين" بالتعدى على شقيقه وإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بالتعدى على المجنى عليه وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وفى وقت لاحق تبلغ للأجهزة الأمنية من المستشفى بوفاة المجنى عليه متأثراً بإصابته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.